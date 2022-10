Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el tierno gesto tras los rumores de separación

Desde hace varias semanas, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vienen siendo el centro de las polémicas. La pareja viene enfrentando rumores de crisis y una posible ruptura.

Sin embargo, en las últimas horas se encargaron de echar esos rumores por tierra. La pareja se reencontró en España, donde el deportista desarrolla su carrera artística, allí fueron fotografiados por unos seguidores que los vieron caminar por el aeropuerto.



"Momento cholulo, Tini y De Paul en el aeropuerto Madrid - Barajas 23:00 (horario Madrid), no hay tal crisis", expresó una usuaria que compartió un video que tiene como protagonista a la pareja.



En el clip se los puede ver caminando juntos, de la mano, de una forma muy casual mientras dejan sus valijas, dando cuenta de que están en buenos términos.

Camila Homs rompió el silencio sobre la posible separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoesel: "No me sorprende"

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Camila Homs en principio dijo que no tenía nada para decir al respecto, pero seguido a eso lanzó: "No me sorprende". De esa forma dejó en evidencia que se veía venir el final de la relación del futbolista y Tini.

Con respecto a lo que siente en este momento por el padre de sus hijos, la modelo fue completamente sincera y expresó: "Lo aprecio, es el padre de mis hijos". Cabe recordar que actualmente Camila está en pareja con el empresario Charly Benvenutto.

Sin embargo, el cronista del programa le preguntó si volvería con Rodrigo De Paul en caso de que el futbolista se separe de Tini Stoessel. "No sé chicos, es un montón lo que me estás preguntando. Hoy no, la verdad que no, estoy muy bien así", respondió Camila.