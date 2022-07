Toda la intimidad del festejo de cumpleaños de Ángel De Brito 

Este viernes Ángel de Brito cumplió 46 años y luego de publicar una serie de fotos vintage con motivo de su aniversario de natalicio, durante la edición de LAM se encargó de agradecer en vivo todos los saludos y mensajes que recibió. Al terminar el ciclo que conduce en América Televisión, el periodista fue a un bar en Palermo para festejar a lo grande con 70 invitados.

“46! Después de esta pandemia espantosa, hay que festejar todo! Soy muy feliz con amor, familia, salud, amigos y un trabajo que amo y comparto con Ustedes! Empiezo mi ronda de fiestas! Anoche con familia, hoy con amigos, mañana con otros, domingo familia, en la semana los de #LAM y el otro finde los ausentes. Gracias por todos los saludos” escribió el conductor de LAM en su publicación de Instagram, junto a una serie de fotos de sus cumpleaños cuando era niño.

La exclusiva fiesta para 70 personas duró hasta las 3.30 de la mañana, y muchos continuaron la noche bailando en la Fiesta Bresh. A través de redes sociales, el periodista y sus amigos compartieron imágenes del evento donde se pudo ver que asistieron el Chato Prada, Martín Baclini, Daniela Cardone, Lourdes Sánchez, Marcela Tinayre, Mariana Fabbiani, Carolina Molinari, La Barby, Noe Antonelli, Fernanda Merdeni, Marcelo Tinelli, Guillermina Valdéz, Pampita, Roberto García Moritán, Pampito, entre otros.

De Brito aprovechó el festejo para reunir a todas sus angelitas, entre las que estaban Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Estefi Berardi, Andrea Taboada, Pía Shaw, Majo Martino, Nequi Galotti y Fernanda Iglesias, entre otras.

Entre las ausentes Florencia de la V y Laurita Fernández no pudieron asistir por estar con síntomas gripales. Tampoco estuvo Mariana Brey, su histórica colaboradora.

Cinthia Fernández se retiró del cumpleaños de Ángel de Brito: los motivos

Ángel de Brito cumplió años y Cinthia Fernández era una de las invitadas. La bailarina estuvo presente algunos minutos y luego se fue, las dudas sobre el motivo de su ausencia no tardaron en llegar, por lo que la bailarina decidió hacer su descargo públicamente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández reveló el motivo por el cual se fue del cumpleaños de Ángel de Brito, donde cabe aclarar que también estaba su expareja Martín Baclini, de quien aseguró en más de una oportunidad que sigue enamorada.

Cinthia Fernández expresó: "Fui, lo saludé literalmente 5 minutos y me vine a casa porque me empezó a temblar todo el cuerpo. Me empecé a sentir mal, me temblaba todo el cuerpo y me quería ir. Mirá, para que yo falte al cumpleaños de Ángel es porque me sentía muy mal".

La bailarina agregó: "Ya empecé como más o menos cuando le fui a dar la torta y no, cuando llegué al lugar me tuve que ir, asique nada, tengan un hermoso día. Hoy ya no me tiembla el cuerpo, estoy como rara igual, pero bueno, a empezar un movidito sábado". De esa forma le llevó tranquilidad a los seguidores manifestando que se siente un poco mejor.

