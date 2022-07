Ángel de Brito soprendió con unas fotos de su infancia

Ángel de Brito está de festejo. El conductor de LAM cumplió 46 años y decidió celebrarlo en sus redes sociales junto a una serie de fotos de su infancia que decidió mostrar por primera vez.

A través de Instagram, el periodista compartió un posteo en donde destacó: "Después de esta pandemia espantosa, ¡hay que festejar todo! Soy muy feliz con amor, familia, salud, amigos y un trabajo que amo y comparto con ustedes".



"Empiezo mi ronda de fiestas. Anoche con familia, hoy con amigos, mañana con otros, en la semana los de #LAM y el otro finde los ausentes", cerró en su publicación que como era de esperarse se llenó de mensajes de sus seguidores y de sus amigos dentro del mundo del espectáculo.



Ángel de Brito mostró la nueva canción de la China Suárez: "Todo lo que dicen de mí"

Ángel de Brito mostró por primera vez la nueva canción de la China Suárez. El periodista reveló en "LAM" que se trata del segundo corte del que será su primer CD, el primero fue el que grabó con Santi Celli "El Juego Del Amor".

La China Suárez ya tiene lista su próxima canción, no solo que ya está grabada sino que también ya tiene el videoclip. Antes de que la la artista la de a conocer a sus fanáticos, el corte musical le llegó a Ángel De Brito que no dudó en compartirla en su programa, aunque adelantó que la actriz no quería que se haga pública antes del lanzamiento oficial.