Emilia Mernes es una de las artistas más exitosas del momento. Su música se posiciona en el top 10 de las canciones más escuchadas de los ranking de las plataformas musicales y todos sus fanáticos se suman a las coreografías de sus temas. Asimismo, la cantante marca tendencia con el color de su cabello con el que sorprendió a todos por una gran revelación.

Toda la verdad detrás del color pelirrojo de Emilia Mernes

Emilia comenzó su carrera artística como modelo de una reconocida marca argentina luego de ganar un concurso, poco a poco fue creciendo en el mundo del espectáculo y en la actualidad se consagró como una de las artistas más talentosas e influyentes, no solo por sus canciones sino por su estilo personal que denota mucha autenticidad.

Uno de esos aspectos es su cabello pelirrojo, por el cual apostaron muchas celebridades y se volvió una tendencia, Tini Stoessel y Coti Romero entre ellas. Muchas de sus fanáticas no solo elogiaron el look sino que le preguntaron qué tintura usó para conseguir ese resultado, ya que el pelirrojo es uno de los tonos más complejos de manejar.

Sin embargo, Mernes hizo una inesperada revelación que dejó a todos en shock. Se trata de pelo de fantasía, en donde la cantante no usó tintura profesional, sino un color de menor calidad que permite llegar a ese rojizo con un poco de fucsia. "Lo que le cuento del color del pelo es que no es tintura, es fantasía", comenzó explicando su secreto.

Emilia Mernes pelirroja

"Si bien me lo tuve que decolorar para que agarre el color, cada vez que me baño las toallas blancas quedan fucsia. Es como si me estuviera desangrando en la ducha cada vez que me baño, por eso uso toallas negras para ducharme", cerró Emilia Mernes explicando que prefiere la fantasía para no dañar tanto su pelo.