Juliana Awada dejó de lado las tendencias de invierno que se acercan en las próximas temporadas, y decidió disfrutar de las altas temperaturas del continente americano. Durante un par de días, fue seducida por la belleza de Cartagena, donde recorrió hermosas calles, probó deliciosos platos típicos y conoció una nueva cultura. Sin embargo, llamó la atención por sus looks comfy e ideales para los turistas, que le dieron movilidad y frescura, y se volvió la envidia de todos sus seguidores en Instagram.

Juliana Awada

Icon de la moda: los looks de Juliana Awada para sus días en Cartagena

Solo le bastó 48hs para demostrar que Juliana Awada siempre será una influencer de la moda. La ex Primera Dama pasó dos días enteros recorriendo las hermosas calles de Cartagena de Indias, la reconocida ciudad de Colombia. Sus días se basaron en conocer una nueva cultura, recorrer calles coloridas y probar todos los deliciosos platos que el país le recomendaba. Sin embargo, no pudo evitar volverse tendencia por sus cómodos looks de turista, que le permitieron lucir su estilo relajado y fresco.

Juliana Awada

Durante el primer día, donde conoció a personas del lugar, se perdió entre ferias de frutas y verduras, y probó la mejor gastronomía, decidió optar por un conjunto clásico y dejar brillar a la ciudad colorida. Para eso, lució un pantalón de jean ajustado, estilo gastado y roto, con una camisa musculosa total white. De calzado, buscó estar fresca pero cómoda para caminar sin parar; por lo que optó por sus sandalias marrones, que combinaron con su mochila. Finalmente, cerró el look con un sombrero trilby y sus anteojos de sol.

El primer look de Juliana Awada en Cartagena

Sin embargo, para el segundo día, decidió dejar de lado sus pantalones largos y darle una oportunidad al corto. Con su pelo suelto y su estilo effortless, lució un short de jean, también desgastado, con una camisa oversize total black. La misma se caracterizaba por no ser ceñida al cuerpo, lo que le daba movilidad y frescura, dado que el negro es un color que suele atraer las altas temperaturas. Finalmente, utilizó sus anteojos de sol, pero prefirió guardar su sombrero.

El segundo look de Juliana Awada en Cartagena

Juliana Awada solo tuvo 48hs en Cartagena, y generó tendencias ideales para los turistas alrededor del mundo. La esposa de Mauricio Macri es una amante de los viajes y conocedora de la moda, por lo que sabe qué lucir para estar cómoda durante sus largos recorridos. Sus seguidores en Instagram no dudaron en comentar las hermosas fotografías que ella compartió en su cuenta personal, y le desearon un buen viaje. Sin embargo, la empresaria supo unir sus momentos de relajación con sus responsabilidades en la moda.

