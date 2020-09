Gladys la Bomba Tucumana le pidió disculpas a Morena Rial en "Por si las moscas" y reveló el afecto que siente por la hija de Jorge Rial. Esta última aseguró demandarla por discriminación, daños y prejuicios.

"Si necesita plata que no me pida a mi, soy una laburante. Si necesita unas disculpas, se las pido. La veo como una hija, ella era amiguita de mi hijo. La quiero mucho. Cómo voy a agredir a una criatura. Me sorprende muchísimo de ella", expresó la cantante de 55 años.

Esto sucedió luego de que el abogado de Morena adelantara los pasos a seguir: "Estaremos haciendo la denuncia hoy o el lunes a través de la fiscalía de discriminación. Vamos a pedir una multa y que realice un curso por el tema de la discriminación".

"Pero, más allá de eso, nosotros queremos una reparación en efectivo y una vez que la Justicia comience a funcionar un poco mejor vamos a iniciar una querella civil y penal por daños y prejuicios", agregó el profesional.

Cabe recordar que esta situación se desató tras de los dichos de Gladys, tiempo atrás, en el piso de Intrusos: "No saben el daño que puede hacer la gente detrás de una computadora. Me decían negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial".