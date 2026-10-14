sábado 17 de octubre del 2026
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CELEBRIDADES 14-10-2026 23:19

De Lali y Joaquín Levinton a Pimpinela: todos los ganadores del Martín Fierro de la Música

En su primera edición, la ceremonia organizada por APTRA reunió a las principales figuras de la música argentina y premió a los artistas más destacados en 27 categorías.

Lali Espósito, Joaquín Levinton, Pimpinela
Lali Espósito, Joaquín Levinton, Pimpinela | Instagram | Crédito: Nicolás Dolotowizc

Los Premios Martín Fierro de la Música celebran este miércoles 14 de octubre su primera edición, con una gala que reúne a las principales figuras de la escena musical argentina. Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la ceremonia se realiza en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y reconoce el trabajo de artistas, productores y referentes de la industria.

Con 27 categorías, la premiación reúne a figuras consagradas de la música argentina, como el Chaqueño Palavecino, Charly García, Fito Páez y Andrés Calamaro, junto con artistas de las nuevas generaciones, entre ellos Milo J, María Becerra y Lali. A continuación, todos los nominados y los ganadores de cada terna.

Chaqueño Palavecino
Chaqueño Palavecino en los Martín Fierro de la Música | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026

Mejor Artista Femenina

  • María Becerra

  • Lali

  • Tini

  • Cazzu

  • Natalie Pérez

  • Marilina Bertoldi

  • Ángela Leiva

Mejor Artista Masculino

  • Milo J

  • Coti Sorokin

  • Dillom

  • Emanero

  • Abel Pintos

  • Axel

  • Fito Páez

  • Dante Spinetta

Ganador: Abel Pintos

Abel Pintos y Mora Calabrese
Abel Pintos y Mora Calabrese | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Artista Pop

  • Lali

  • María Becerra

  • Yami Safdie

  • Tiago PZK

  • Zoe Gotusso

  • Ángela Torres

  • Tini

  • Emilia

Ganadora: Lali

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam

  • Plim Plim

  • Margarita

  • Topa

  • Pau Pau

  • El Reino Infantil

Ganador: El Reino Infantil

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil

  • Victoria Why Not

  • Discip

  • Ana Helder

  • Jay De Lys

  • Eze Ramírez

Ganador: 0ostil

Mejor Artista DJ

  • Hernán Cattaneo

  • Mariano Mellino

  • Ezequiel Arias

  • Sol Ortega

  • Victoria Engel

  • Carlos Alfonsín

  • Javier Zuker

Ganador: Javier Zuker

Mejor Colaboración

  • Big One, Paulo Londra y Wisin

  • Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal

  • Renzo ED, La Joaqui y Salas

  • Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura

  • Emilia, Tini y Nicki Nicole

  • Turf y Lali

Ganadores: Turf y Lali

Mejor Grupo / Banda

  • Babasónicos

  • Airbag

  • Los Pericos

  • Divididos

  • Turf

  • El Mató a un Policía Motorizado

  • Tan Biónica

  • Los Piojos

Ganador: Turf

Joaquín Levinton
Joaquín Levinton en los Martín Fierro de la Música | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Banda de Música Tropical

  • Damas Gratis

  • Los Totora

  • La T y La M

  • Ráfaga

  • La K'onga

  • Q'Lokura

  • La Delio Valdez

  • Banda XXI

  • Ke Personajes

Ganador: Ráfaga

Ráfaga
Ráfaga, ganador a mejor banda Musical Tropical | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Concepto Visual

  • María Becerra

  • Ca7riel y Paco Amoroso

  • Cazzu

  • Tini

  • Lali

  • Dillom

  • Emanero

Ganador: Emanero

Mejor Manager Artístico

  • Natanael Real

  • Fernando Szereszevsky

  • Daniel Grinbank

  • Maxi El Brother

  • Artes Group

  • Héctor Cavallero

  • Marcelo Fígoli

  • Alberto Miguel

  • Ana Poluyan

  • Pocho Rocca

  • Ariel Capozucca

Ganador: Marcelo Frígoli

Mejor Artista de Cuarteto

  • Luck Ra

  • Eugenia Quevedo

  • Ulises Bueno

  • Valentina Márquez

  • Simón Aguirre

Ganador: Ulises Bueno

Ulises Bueno
Ulises Bueno, ganador al Mejor Artista de Cuarteto | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Productor Musical

  • Big One

  • Evlay

  • BZRP

  • Tatool

  • Tote

  • Nico Cotton

  • Mauro De Tommaso

  • Oscar Mediavilla

Ganador: Big One

Mejor Banda de Cuarteto

  • Desakta2

  • Eugenia Quevedo y LBC

  • La K'onga

  • Q'Lokura

Ganadores: Desakata2 y Eugenia Quevedo

Mejor Show en Vivo

  • María Becerra

  • Tini

  • Lali

  • Airbag

  • La K'onga

  • Un Poco de Ruido

  • Q'Lokura

  • Emanero

Ganadora: María Becerra

Mejor Cortina Musical de TV

  • LAM

  • Telenueve: Noticiero

  • Gran Hermano

  • Morfi, Todos a la Mesa

Ganador: LAM

Mejor Música de Comerciales

  • Saphirus

  • Molto

  • Rinde 2

  • Kanji

Ganador: Saphirus

Mejor Álbum

  • Milo J

  • María Becerra

  • Cazzu

  • Ca7riel y Paco Amoroso

  • Lali

Ganador: María Becerra

María Becerra
María Becerra | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Artista de Música Tropical Femenina

  • Ángela Leiva

  • Dalila

  • Karina

Ganadora: Dalila

Mejor Canción

  • Cazzu

  • María Becerra y Paulo Londra

  • Luck Ra y Miranda!

  • Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles

Mejor Artista de Rock

  • Fito Páez

  • El Plan de la Mariposa

  • Andrés Calamaro

  • Charly García

  • Los Piojos

  • Babasónicos

  • Marilina Bertoldi

Ganador: Charly García

Mejor Artista de Folklore

  • Soledad Pastorutti

  • Abel Pintos

  • Luciano Pereyra

  • Los Nocheros

  • Destino San Javier

  • Coki Ramírez

  • Maggie Cullen

  • Jorge Rojas

Ganador: Soledad Pastorutti

Mejor Artista de Tango

  • Jorge Vázquez

  • Guillermo Fernández

  • Caro Minella

  • Jorge Amiconi

  • Los Reyes del Tango

Ganador: Jorge Váquez

Mejor Artista de Música Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari

  • Uriel Lozano

  • El Polaco

  • Daniel Agostini

  • Ulises Bueno

  • Nico Mattioli

Ganador: Uriel Lozano

Revelación Femenina

  • More con Flow

  • 143Leti

  • Mery Granados

  • Candu Domínguez

  • Valentina Márquez

  • Valentina Olguín

  • Juana Rozas

Ganadora: Candu Dominguez

Mejor Artista Melódico

  • Benjamín Amadeo

  • Lola Cobach

  • Matías Napoli

  • Javier Caumont

Ganador: Marías Nápoli

Revelación Masculina

  • Roze

  • Lázaro Caballero

  • Max Carra

  • Ramma

  • Joaco Burgos

  • Camionero

  • Luciano Creiner

  • Valentino Merlo

  • Simón Aguirre

  • Ser

Ganador: Luciano Creiner y Valentino Merlo

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Ganador: L-Gante

L-Gante
L-Gante | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Pimpinela se consagró ganador del Martín Fierro de Platino, un reconocimiento que distingue la trayectoria y el legado de una de las duplas más emblemáticas de la música popular.

 

 

Pimpinela
Pimpinela | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Abel Pintos fue el ganador del Martín Fierro de Oro de la música y al recibir su premio agradeció a Dios: "Dios es música"

Martín Fierro de Oro de la música
Abel Pintos y Mora Calabrese  | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Los grandes ganadores de la noche

Wanda Nara, ganadora en la mejor música viral
Wanda Nara, ganadora en la mejor música viral | Créditos: Nicolás Dolotowicz
Alejandro Lerner
Alejandro Lerner junto a sus hijos Luna y Tomás | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Además, la ceremonia distinguió a referentes de distintos géneros por su trayectoria: Carlos “La Mona” Jiménez fue reconocido por su aporte al cuarteto; Palito Ortega recibió el premio a la Trayectoria en Música Popular; El Chaqueño Palavecino fue distinguido por su trayectoria folclórica; Patricia Sosa fue reconocida por su trayectoria en el género melódico/pop; Juanse fue homenajeado por su Trayectoria en el Rock Nacional; Alejandro Lerner, por su trayectoria en la música. y Raúl Lavié recibió el reconocimiento a la Trayectoria en Tango. Por su parte, Charly García se llevó el galardón Leyendas de Leyendas, mientras que Wanda Nara recibió una mención especial por Mejor Canción Viral.

Producción y fotos: Salomé Areco (@salome.areco), Rocio Chamali (@rociochamali) y Nicolas Dolotowicz Peini (@dolo.jpg).

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