De Lali y Joaquín Levinton a Pimpinela: todos los ganadores del Martín Fierro de la Música

Los Premios Martín Fierro de la Música celebran este miércoles 14 de octubre su primera edición, con una gala que reúne a las principales figuras de la escena musical argentina. Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la ceremonia se realiza en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y reconoce el trabajo de artistas, productores y referentes de la industria.
Con 27 categorías, la premiación reúne a figuras consagradas de la música argentina, como el Chaqueño Palavecino, Charly García, Fito Páez y Andrés Calamaro, junto con artistas de las nuevas generaciones, entre ellos Milo J, María Becerra y Lali. A continuación, todos los nominados y los ganadores de cada terna.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026
Mejor Artista Femenina
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María Becerra
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Lali
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Tini
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Cazzu
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Natalie Pérez
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Marilina Bertoldi
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Ángela Leiva
Mejor Artista Masculino
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Milo J
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Coti Sorokin
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Dillom
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Emanero
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Abel Pintos
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Axel
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Fito Páez
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Dante Spinetta
Ganador: Abel Pintos
Mejor Artista Pop
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Lali
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María Becerra
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Yami Safdie
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Tiago PZK
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Zoe Gotusso
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Ángela Torres
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Tini
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Emilia
Ganadora: Lali
Mejor Artista de Música Infantil
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Panam
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Plim Plim
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Margarita
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Topa
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Pau Pau
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El Reino Infantil
Ganador: El Reino Infantil
Mejor Artista DJ Revelación
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0ostil
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Victoria Why Not
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Discip
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Ana Helder
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Jay De Lys
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Eze Ramírez
Ganador: 0ostil
Mejor Artista DJ
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Hernán Cattaneo
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Mariano Mellino
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Ezequiel Arias
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Sol Ortega
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Victoria Engel
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Carlos Alfonsín
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Javier Zuker
Ganador: Javier Zuker
Mejor Colaboración
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Big One, Paulo Londra y Wisin
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Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal
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Renzo ED, La Joaqui y Salas
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Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura
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Emilia, Tini y Nicki Nicole
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Turf y Lali
Ganadores: Turf y Lali
Mejor Grupo / Banda
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Babasónicos
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Airbag
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Los Pericos
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Divididos
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Turf
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El Mató a un Policía Motorizado
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Tan Biónica
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Los Piojos
Ganador: Turf
Mejor Banda de Música Tropical
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Damas Gratis
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Los Totora
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La T y La M
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Ráfaga
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La K'onga
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Q'Lokura
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La Delio Valdez
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Banda XXI
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Ke Personajes
Ganador: Ráfaga
Mejor Concepto Visual
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María Becerra
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Ca7riel y Paco Amoroso
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Cazzu
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Tini
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Lali
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Dillom
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Emanero
Ganador: Emanero
Mejor Manager Artístico
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Natanael Real
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Fernando Szereszevsky
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Daniel Grinbank
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Maxi El Brother
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Artes Group
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Héctor Cavallero
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Marcelo Fígoli
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Alberto Miguel
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Ana Poluyan
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Pocho Rocca
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Ariel Capozucca
Ganador: Marcelo Frígoli
Mejor Artista de Cuarteto
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Luck Ra
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Eugenia Quevedo
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Ulises Bueno
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Valentina Márquez
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Simón Aguirre
Ganador: Ulises Bueno
Mejor Productor Musical
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Big One
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Evlay
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BZRP
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Tatool
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Tote
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Nico Cotton
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Mauro De Tommaso
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Oscar Mediavilla
Ganador: Big One
Mejor Banda de Cuarteto
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Desakta2
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Eugenia Quevedo y LBC
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La K'onga
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Q'Lokura
Ganadores: Desakata2 y Eugenia Quevedo
Mejor Show en Vivo
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María Becerra
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Tini
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Lali
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Airbag
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La K'onga
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Un Poco de Ruido
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Q'Lokura
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Emanero
Ganadora: María Becerra
Mejor Cortina Musical de TV
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LAM
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Telenueve: Noticiero
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Gran Hermano
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Morfi, Todos a la Mesa
Ganador: LAM
Mejor Música de Comerciales
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Saphirus
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Molto
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Rinde 2
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Kanji
Ganador: Saphirus
Mejor Álbum
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Milo J
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María Becerra
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Cazzu
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Ca7riel y Paco Amoroso
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Lali
Ganador: María Becerra
Mejor Artista de Música Tropical Femenina
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Ángela Leiva
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Dalila
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Karina
Ganadora: Dalila
Mejor Canción
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Cazzu
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María Becerra y Paulo Londra
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Luck Ra y Miranda!
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Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles
Mejor Artista de Rock
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Fito Páez
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El Plan de la Mariposa
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Andrés Calamaro
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Charly García
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Los Piojos
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Babasónicos
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Marilina Bertoldi
Ganador: Charly García
Mejor Artista de Folklore
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Soledad Pastorutti
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Abel Pintos
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Luciano Pereyra
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Los Nocheros
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Destino San Javier
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Coki Ramírez
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Maggie Cullen
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Jorge Rojas
Ganador: Soledad Pastorutti
Mejor Artista de Tango
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Jorge Vázquez
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Guillermo Fernández
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Caro Minella
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Jorge Amiconi
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Los Reyes del Tango
Ganador: Jorge Váquez
Mejor Artista de Música Tropical Masculino
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Rodrigo Tapari
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Uriel Lozano
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El Polaco
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Daniel Agostini
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Ulises Bueno
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Nico Mattioli
Ganador: Uriel Lozano
Revelación Femenina
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More con Flow
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143Leti
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Mery Granados
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Candu Domínguez
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Valentina Márquez
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Valentina Olguín
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Juana Rozas
Ganadora: Candu Dominguez
Mejor Artista Melódico
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Benjamín Amadeo
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Lola Cobach
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Matías Napoli
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Javier Caumont
Ganador: Marías Nápoli
Revelación Masculina
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Roze
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Lázaro Caballero
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Max Carra
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Ramma
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Joaco Burgos
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Camionero
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Luciano Creiner
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Valentino Merlo
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Simón Aguirre
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Ser
Ganador: Luciano Creiner y Valentino Merlo
Mejor Artista Urbano
- Dante Spinetta
- Trueno
- J Rei
- Duki
- L-Gante
- Nicki Nicole
- Milo J
Ganador: L-Gante
Pimpinela se consagró ganador del Martín Fierro de Platino, un reconocimiento que distingue la trayectoria y el legado de una de las duplas más emblemáticas de la música popular.
Abel Pintos fue el ganador del Martín Fierro de Oro de la música y al recibir su premio agradeció a Dios: "Dios es música"
Los grandes ganadores de la noche
Además, la ceremonia distinguió a referentes de distintos géneros por su trayectoria: Carlos “La Mona” Jiménez fue reconocido por su aporte al cuarteto; Palito Ortega recibió el premio a la Trayectoria en Música Popular; El Chaqueño Palavecino fue distinguido por su trayectoria folclórica; Patricia Sosa fue reconocida por su trayectoria en el género melódico/pop; Juanse fue homenajeado por su Trayectoria en el Rock Nacional; Alejandro Lerner, por su trayectoria en la música. y Raúl Lavié recibió el reconocimiento a la Trayectoria en Tango. Por su parte, Charly García se llevó el galardón Leyendas de Leyendas, mientras que Wanda Nara recibió una mención especial por Mejor Canción Viral.