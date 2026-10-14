De Lali y Joaquín Levinton a Pimpinela: todos los ganadores del Martín Fierro de la Música

Los Premios Martín Fierro de la Música celebran este miércoles 14 de octubre su primera edición, con una gala que reúne a las principales figuras de la escena musical argentina. Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la ceremonia se realiza en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y reconoce el trabajo de artistas, productores y referentes de la industria.

Con 27 categorías, la premiación reúne a figuras consagradas de la música argentina, como el Chaqueño Palavecino, Charly García, Fito Páez y Andrés Calamaro, junto con artistas de las nuevas generaciones, entre ellos Milo J, María Becerra y Lali. A continuación, todos los nominados y los ganadores de cada terna.

Chaqueño Palavecino en los Martín Fierro de la Música | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Lali

Tini

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Ángela Leiva

Mejor Artista Masculino

Milo J

Coti Sorokin

Dillom

Emanero

Abel Pintos

Axel

Fito Páez

Dante Spinetta

Ganador: Abel Pintos

Abel Pintos y Mora Calabrese | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Artista Pop

Lali

María Becerra

Yami Safdie

Tiago PZK

Zoe Gotusso

Ángela Torres

Tini

Emilia

Ganadora: Lali

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Topa

Pau Pau

El Reino Infantil

Ganador: El Reino Infantil

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramírez

Ganador: 0ostil

Mejor Artista DJ

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Ganador: Javier Zuker

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra y Wisin

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal

Renzo ED, La Joaqui y Salas

Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura

Emilia, Tini y Nicki Nicole

Turf y Lali

Ganadores: Turf y Lali

Mejor Grupo / Banda

Babasónicos

Airbag

Los Pericos

Divididos

Turf

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Ganador: Turf

Joaquín Levinton en los Martín Fierro de la Música | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Banda de Música Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q'Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Ke Personajes

Ganador: Ráfaga

Ráfaga, ganador a mejor banda Musical Tropical | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Ca7riel y Paco Amoroso

Cazzu

Tini

Lali

Dillom

Emanero

Ganador: Emanero

Mejor Manager Artístico

Natanael Real

Fernando Szereszevsky

Daniel Grinbank

Maxi El Brother

Artes Group

Héctor Cavallero

Marcelo Fígoli

Alberto Miguel

Ana Poluyan

Pocho Rocca

Ariel Capozucca

Ganador: Marcelo Frígoli

Mejor Artista de Cuarteto

Luck Ra

Eugenia Quevedo

Ulises Bueno

Valentina Márquez

Simón Aguirre

Ganador: Ulises Bueno

Ulises Bueno, ganador al Mejor Artista de Cuarteto | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Productor Musical

Big One

Evlay

BZRP

Tatool

Tote

Nico Cotton

Mauro De Tommaso

Oscar Mediavilla

Ganador: Big One

Mejor Banda de Cuarteto

Desakta2

Eugenia Quevedo y LBC

La K'onga

Q'Lokura

Ganadores: Desakata2 y Eugenia Quevedo

Mejor Show en Vivo

María Becerra

Tini

Lali

Airbag

La K'onga

Un Poco de Ruido

Q'Lokura

Emanero

Ganadora: María Becerra

Mejor Cortina Musical de TV

LAM

Telenueve: Noticiero

Gran Hermano

Morfi, Todos a la Mesa

Ganador: LAM

Mejor Música de Comerciales

Saphirus

Molto

Rinde 2

Kanji

Ganador: Saphirus

Mejor Álbum

Milo J

María Becerra

Cazzu

Ca7riel y Paco Amoroso

Lali

Ganador: María Becerra

María Becerra | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Mejor Artista de Música Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Ganadora: Dalila

Mejor Canción

Cazzu

María Becerra y Paulo Londra

Luck Ra y Miranda!

Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles

Mejor Artista de Rock

Fito Páez

El Plan de la Mariposa

Andrés Calamaro

Charly García

Los Piojos

Babasónicos

Marilina Bertoldi

Ganador: Charly García

Mejor Artista de Folklore

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Ganador: Soledad Pastorutti

Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amiconi

Los Reyes del Tango

Ganador: Jorge Váquez

Mejor Artista de Música Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Daniel Agostini

Ulises Bueno

Nico Mattioli

Ganador: Uriel Lozano

Revelación Femenina

More con Flow

143Leti

Mery Granados

Candu Domínguez

Valentina Márquez

Valentina Olguín

Juana Rozas

Ganadora: Candu Dominguez

Mejor Artista Melódico

Benjamín Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli

Javier Caumont

Ganador: Marías Nápoli

Revelación Masculina

Roze

Lázaro Caballero

Max Carra

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Simón Aguirre

Ser

Ganador: Luciano Creiner y Valentino Merlo

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Ganador: L-Gante

L-Gante | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Pimpinela se consagró ganador del Martín Fierro de Platino, un reconocimiento que distingue la trayectoria y el legado de una de las duplas más emblemáticas de la música popular.

Pimpinela | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Abel Pintos fue el ganador del Martín Fierro de Oro de la música y al recibir su premio agradeció a Dios: "Dios es música"

Abel Pintos y Mora Calabrese | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Los grandes ganadores de la noche

Wanda Nara, ganadora en la mejor música viral | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Alejandro Lerner junto a sus hijos Luna y Tomás | Créditos: Nicolás Dolotowicz

Además, la ceremonia distinguió a referentes de distintos géneros por su trayectoria: Carlos “La Mona” Jiménez fue reconocido por su aporte al cuarteto; Palito Ortega recibió el premio a la Trayectoria en Música Popular; El Chaqueño Palavecino fue distinguido por su trayectoria folclórica; Patricia Sosa fue reconocida por su trayectoria en el género melódico/pop; Juanse fue homenajeado por su Trayectoria en el Rock Nacional; Alejandro Lerner, por su trayectoria en la música. y Raúl Lavié recibió el reconocimiento a la Trayectoria en Tango. Por su parte, Charly García se llevó el galardón Leyendas de Leyendas, mientras que Wanda Nara recibió una mención especial por Mejor Canción Viral.

Producción y fotos: Salomé Areco (@salome.areco), Rocio Chamali (@rociochamali) y Nicolas Dolotowicz Peini (@dolo.jpg).