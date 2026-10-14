El gesto de Mora Calabrese que emocionó a Abel Pintos en los Martín Fierro de la Música: "Mi premio de esta noche"

La primera edición de los Martín Fierro de la Música dejó una de las postales más tiernas de la alfombra roja en la previa de la ceremonia. Abel Pintos llegó acompañado por su esposa, Mora Calabrese, y aprovechó las cámaras de El Nueve para dedicarle un mensaje que reflejó la importancia que tiene su presencia en una noche especial para él.

El dulce gesto de Mora Calabrese con Abel Pintos en los Martín Fierro de la Música

“Mi premio esta noche es que ella esté acá acompañándome porque en realidad no sale nunca a ningún lugar, es súper perfil bajo y en estos momentos especiales me quiere acompañar y para mí es el premio”, expresó Abel Pintos durante la transmisión en vivo de los Martín Fierro de la Música. Con esas palabras, dejó en claro que compartir el evento con Mora Calabrese tenía un valor especial, precisamente porque ella suele mantener un perfil alejado de la exposición pública.

Mora Calabrese acompañó a Abel Pintos en los Martín Fierro de la Música.

La empresaria, por su parte, acompañó al cantante en la alfombra roja y se animó a conversar con Rocío Marengo y Daniel Gómez Rinaldi, conductores de la previa de los premios. Aunque suele mantenerse al margen de los eventos mediáticos, esta vez posó junto al artista y compartió algunos detalles de su presencia en la gala.

Además del momento romántico que protagonizó junto a su marido, Mora Calabrese habló sobre su look para la ceremonia. Consultada por su elección, reveló que su vestido fue confeccionado por Marcelo Giacobbe, diseñador reconocido por sus creaciones para ocasiones especiales.

Abel Pintos y Mora Calabrese

La empresaria eligió una propuesta de noche en negro, con una textura brillante y una silueta larga que acompañó la estética elegante de la velada. Abel Pintos, en tanto, optó por un traje negro clásico con camisa blanca y un detalle dorado en el cuello.

Qué dijo Mora Calabrese sobre el rol de Abel Pintos en Es mi sueño

La conversación también tuvo lugar para la actualidad televisiva. Al ser consultada por Es mi sueño (eltrece), el programa que tiene a Abel Pintos como jurado, Mora compartió su mirada sobre el ciclo y destacó la propuesta. “Lo veo muy bien, muy divertido. Es muy interesante lo que hace”, comentó sobre el formato, en el que el cantante participa como parte del jurado.

Abel Pintos se luce como jurado de Es mi sueño

Así, entre declaraciones de amor, detalles de moda y comentarios sobre el presente profesional de su marido, Mora Calabrese acompañó a Abel Pintos en una noche importante para la música argentina. Una aparición poco habitual para la empresaria que, esta vez, decidió estar a su lado y se convirtió en parte de uno de los momentos más cálidos de la alfombra roja.