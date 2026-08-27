La historia de Gervasio Larrivey: los 13 veranos que lo forjaron, un giro que cambió su vida y el Martín Fierro que siempre soñó

Cuando Gervasio Larrivey recibió el Martín Fierro de la Moda 2026 al mejor maquillador, tardó unos segundos en entender lo que estaba pasando. Había deseado ese reconocimiento, incluso hizo una suerte de “manifestación” meses antes, pero cuando escuchó su nombre quedó en blanco. “¿Quién me nombró?”, le preguntó después a su marido, todavía sin terminar de procesar lo que acababa de suceder.

Gervasio Larrivey, el maquillador que "manifestó" un Martín Fierro y seis meses después lo ganó.

La escena coronó más de dos décadas de trabajo y un recorrido que comenzó muy lejos de la televisión. Nacido en Gualeguaychú, Entre Ríos, el artista llegó a La Plata para estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Allí vivió durante nueve años y, como muchos estudiantes que llegan desde el interior, tuvo que combinar la carrera con un trabajo que le permitiera sostenerse.

Durante esos años trabajó en una panadería ubicada en una de las esquinas más transitadas de la ciudad, donde las avenidas 13 y 32 se encuentran. El vínculo era, además, familiar, ya que los dueños eran sus tíos. “Estudiaba y trabajaba, si no, no podía sostener la carrera”, dice a CARAS. A pesar del esfuerzo, guarda aquella etapa con mucho orgullo: “Mis amigos, me formé ahí y siempre me encanta volver de vez en cuando a recorrer esas diagonales”.

Para festejar sus 50 años, Gervasio Larrivey abrió su estudio en pleno centro porteño,

Gervasio Larrivey y el giro que cambió su carrera para siempre

Su primer acercamiento profesional al mundo del arte no fue a través del maquillaje. Gervasio Larrivey comenzó estudiando Diseño en Comunicación Visual, pero rápidamente descubrió que ese camino no terminaba de convencerlo. “A fin de año me di cuenta de que lo mío no tenía que ver tanto con la regla y el cúter y la precisión, era mucho más artístico”, cuenta.

Entonces cambió de carrera dentro de la misma facultad y se volcó a las artes plásticas y la escenografía. Allí descubrió su interés por el vestuario y la creación de personajes, una búsqueda que lo llevó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón para estudiar Caracterización Teatral.

Con el maquillaje, Gervasio Larrivey viajó por la Argentina y el mundo.

La carrera incluía maquillaje teatral, peluquería, vestuario e historia del arte. Él pensaba convertirse en vestuarista, pero terminó encontrando otra profesión: “Hice solamente un vestuario porque me atrapó el maquillaje y trabajé, arranqué a trabajar directamente como maquillador”.

Su paso por el Colón fue determinante. Pudo asistir a ensayos y funciones y profundizar su interés por la ópera y el ballet, dos disciplinas que había empezado a conocer durante su formación en La Plata. “Es la sumatoria de música, poesía, escenografía, iluminación, caracterización, vestuario”, explica sobre un universo que todavía considera una de sus grandes influencias.

“Me considero más docente que maquillador”, asegura Gervasio Larrivey, que logró abrir las puertas de su escuela.

Los 13 veranos que lo formaron en el carnaval de Gualeguaychú

Pero antes de llegar a la televisión y a los grandes eventos de moda, hubo otra escuela fundamental: el carnaval más importante del país. Gervasio Larrivey creció rodeado de comparsas, colores, brillo, texturas y personajes. “Mi origen es netamente teatral y carnavalero por Gualeguaychú”, define. En 2002 comenzó a acercarse profesionalmente a ese mundo y, un año después, empezó a trabajar como maquillador en el carnaval.

Durante 13 veranos, el corsódromo entrerriano se convirtió en su laboratorio. Llegó a maquillar a más de 200 personas en tiempo récord, con temperaturas que podían alcanzar los 40 grados. “Con pocos recursos, con escasos recursos, lograr maquillar a 250 personas en cuatro o cinco horas, en un clima totalmente hostil, fue un gran laboratorio”, cuenta.

Gervasio Larrivey en el Carnaval de Gualeguaychú.

La experiencia también le enseñó algo que después trasladaría a la moda, el teatro, las novias y la televisión: el trabajo en equipo. Para el profesor de artes plásticas, el maquillaje, vestuario, peinado y diseño deben funcionar como partes de una misma propuesta.

Hoy sigue regresando a Gualeguaychú durante el verano e incluso este año estuvo cuatro fines de semana acompañando a distintas comparsas. La diferencia es que ahora puede disfrutarlo desde otro lugar. “Antes era trabajo. Hoy me encanta ir a divertirme”, dice.

También encontró allí una forma de devolver lo aprendido. Muchos de los maquilladores que actualmente trabajan en el carnaval se formaron con él o aprendieron observándolo. “Sentir que quizás sin querer hice escuela es muy reconfortante”, reconoce.

El Martín Fierro que manifestó y el sueño cumplido de tener su propio estudio

Su carrera siguió creciendo entre el teatro, la moda, la televisión y las producciones de grandes figuras. Trabajó en ciclos como Bailando y, después de diez años alejado del teatro, volvió de la mano de Cris Morena, a quien considera una de sus "ídolas", para Margarita. Ese regreso coincidió con un período especialmente importante de su carrera.

También tuvo experiencias internacionales que todavía recuerda con emoción. En 2012 trabajó en Londres con la maquilladora del videoclip Freedom! ’90, de George Michael, protagonizado por las grandes modelos de los años 90. Para alguien que había crecido admirando aquellas imágenes, el encuentro fue especial.

Tras ser parte del Bailando por un Sueño, Gervasio Larrivey volvió a la TV de la mano de Cris Morena.

Pero el momento que terminó de coronar su recorrido llegó en 2026. “Lo deseaba”, admite sobre el Martín Fierro de la Moda. En diciembre del año anterior, mientras hacía las fotos de Margarita, había visto uno de los premios que habían recibido integrantes de la producción. Entonces le pidió a su asistente que le sacara una foto junto al trofeo y bromeó con que estaba “manifestando” un Martín Fierro para dentro de diez años.

No pasaron diez años. Pasaron apenas seis meses. Después del premio llegó otro de sus grandes proyectos: la apertura de su nuevo estudio en el corazón de Buenos Aires. El espacio, que comenzó a proyectar al cumplir 50 años, reúne aulas, puestos de trabajo, showroom y áreas destinadas a la producción de contenidos. Allí también ocupa un lugar especial el Martín Fierro que alguna vez imaginó tener.

De las protagonistas de Margarita a Ingrid Grudke, las famosas acompañaron a Gervasio Larrivey en su nuevo estudio.

Aunque hoy su nombre esté asociado a grandes producciones, Gervasio Larrivey asegura que la docencia ocupa un lugar central en su vida. “Me considero más docente que maquillador”, dice.

Y en ese presente hay una idea que atraviesa toda su carrera: el maquillaje puede transformar una imagen, pero también generar confianza y acompañar a una persona en momentos importantes. “Algo tan superficial como el maquillaje también puede ser sumamente profundo”, sostiene.

Después de más de 20 años, aquella profesión que encontró casi por casualidad terminó convirtiéndose en su oficio, su escuela y también en una manera de estar cerca de los demás.