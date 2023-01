Tomás, el hijo de Pocho Lavezzi, presentó a su novia en un evento de Punta del Este

El Pocho Lavezzi y su hijo Tomás mantienen una muy buena relación. De hecho el futbolista publicó una imagen de los dos juntos en su resumen de 2022 como uno de los mejores momentos del año.

El joven de 17 años no suele mostrar demasiadas imágenes en sus redes, aunque cada tanto comparte alguna Historia con su chica o posteo de vacaciones. Además, su perfil bajo hace que se sepa poco de él y que no acuda a demasiados eventos. Sin embargo no tuvo ningún problema en posar con su novia para las cámaras de Caras en el parador Casa Mar.

Tomás Lavezzi y Martina Nardoni / Foto: Federico De Bartolo.

Tomás Lavezzi acudió al lugar con Martina Nardoni, una joven rosarina que mantiene el perfil bajo como su novio y en Instagram no llega a los seis mil seguidores. De hecho lo tiene en modo privado.

Tomás Lavezzi y Martina Nardoni.

La pareja se mostró muy sonriente y hasta fue con los looks combinados. Ella lució un pantalón y crop top blancos con botas negras y campera de jean. Él también en blanco y negro, lentes de sol incluidos.

Pocho Lavezzi y Tomás Lavezzi.

El emotivo mensaje de Pocho Lavezzi a su hijo en el día de su cumpleaños

Ezequiel "Pocho" Lavezzi dedicó un conmovedor mensaje a su hijo Tomás por su cumpleaños de 2020, en plena pandemia. Desde Saint Barth's, donde pasaba la cuarentena con Natalia Borges, el deportista emocionó a sus seguidores.

"Loquito que lindo que estés así de grande , después de muchísimo tiempo pensé que hoy iba a festejar con vos un cumpleaños, de festejarlo en tu sintonía ,con tus amigos con tu gente , esa gente que hoy empezás a elegir y que van a formar parte de tu vida ", expresó el futbolista en un post en el que difundió una serie de imágenes.

Pocho Lavezzi y Tomás Lavezzi.

"Quería estar.pensé que este año podía , pintó esta y no se puede pero como te digo siempre tenemos una vida por celebrar juntos. Disfruta, disfruta, disfruta.Feliz cumpleaños vida mía . Te amo y extraño", cerró.

"Tomi" cumplió 15 años y está en Buenos Aires con su mamá Débora. La relación con su papá es tan cercana, que el joven ya demostró sus habilidades para el fútbol. En sus redes, el morocho compartió postales de su festejo y el "Pocho" también bromeó al respecto, haciendo referencia al clásico festejo de las mujeres cuando llegan a esa edad.

"El color del vestido es sorpresa !! No seas ansioso . la presión por privado no va", escribió Pocho Lavezzi.