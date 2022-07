Tomás Fonzi mostró una foto de su hijo y sorprendió con su parecido

Tomás Fonzi es papá de Teo (6) y de Violeta (12), quien acompañó a su papá a la final de MasterChef Celebrity.

A pesar de esa experiencia, el actor suele mantener un perfil muy bajo con respecto a los niños. Por eso muy rara vez publica imágenes de ellos en sus redes.

Sin embargo, en la noche de este martes, Tomás Fonzi hizo una excepción y decidió compartir con sus seguidores una imagen de Teo y de Violeta.

Teo Fonzi.

En la foto de su hijo, se puede ver a Teo Fonzi tirado en el piso abrazando a su gato. El pequeño está de perfil mirando de reojo a cámara y con media sonrisa. El gesto y los rasgos hacen que se vea casi idéntico a Tomás Fonzi.

Enseguida los seguidores del actor comenzaron a dejarle mensajes con muchos corazones. Y uno de los primeros comentarios fue: "un minifonzi! y una minileti!!!".

Violeta Fonzi.

Tomás Fonzi se casó en secreto con Leticia Lombardi

Tomás Fonzi tiene un idilio de amor con Leticia Lombardi, su pareja de hace más de 15 años. Ambos construyeron su hogar y lo reafirman día tras día. De su unión nacieron dos hijos, Violeta (11) y Teo (5). Sin embargo, en todo este tiempo, la pareja nunca había decido dar el siguiente paso y casarse .

El mes pasado Tomás Fonzi habló con Catalina Dugli en su programa radial “Agarrate Catalina” por La Once Diez. Allí el actor confesó que se casó con su mujer de toda la vida, Leticia Lombardi, casi de un día para otro y sin preparar o darle aviso la prensa.

Tomás Fonzi se casó en secreto con Leticia Lombardi.

La periodista, a quién ya le había tirado antes la bomba, quiso ampliar los detalles, y el actor aclaró, que su vínculo es mucho más fuerte que lo que pueda llegar a decir un papel. El cantante contó que esta fue la tercera vez que le proponía matrimonio o que por lo menos lo hablaron de manera más en detalle. “Tuvimos dos intentos fallidos, pero por cuestión de logística no se concretaron y esta vez, la verdad fue de un día para el otro. De una semana para la otra sacamos turno, nos lo dieron para los siguientes 15 días”, confesó Tomás Fonzi.

Tomás Fonzi con su familia.

“Ese día, en teoría yo trabajaba, estaba grabando MasterChef. Entonces habíamos arreglado de ir, firmar con los testigos y me iba a trabajar, pero al final se me liberó la jornada laboral. Me cambiaron el día y no tuve que trabajar”. Con el día libre, Tomás contó que llamaron a los familiares más cercanos. “Éramos 15 personas y fuimos almorzar al Club de Progreso y se armó lindo”, y agregó: “Fue un momento muy lindo”.

“Fue un momento significativo. Fue dentro del registro civil. Yo me emocioné hasta las lágrimas. Con mis hijos y la familia, se armó un momento muy emocionante”, narró Tomás Fonzi. Como en toda boda, no podía faltar la emoción de la novia. Tomás afirmó que Leticia también estaba muy emocionada y lloró.