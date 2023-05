Julieta Poggio es una de las exparticipantes de "Gran Hermano" que más repercusión está causando a nivel artístico, ya que desde su salida de la casa le llueven propuestas laborales y ya es parte de distintos espectáculos como lo fue su debut con los artistas de Fuerza Bruta.

Sin embargo, hay otros "hermanitos" que vienen causando revuelo y no por las mismas razones. Uno de ellos es Tomás Holder, quien en los últimos días estuvo en boca de todos no sólo por ser uno de los convocados al Bailando 2023, sino también por un video íntimo que se filtró en las redes.

Consultada por este tema, Julieta Poggio reveló que vio el material y que ocurrió en el peor momento.

“Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de la cena familiar de mi hermana, o sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno, qué sé yo", contó Juli.

Luego, la rubia analizó la reacción de Holder con respecto a la viralización de este material: "Con la respuesta de aquel día no lo veo tan preocupado, así que... No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte”, aseguró.

La palabra de Tomás Holder sobre su video hot

Luego del revuelo en Twitter por el video hot de Tomás Holder con la modelo erótica, y la ola entera de memes, el exparticipante de Gran Hermano, salió hacer un descargo al respecto. "Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así".

Antes de finalizar con su testimonio, dijo: "¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron...".

