El 22 de noviembre, Ulises Jaitt y Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder, confirmaron que habían iniciado una relación romántica. Cupido les pegó el flechazo en el programa de radio que conduce el locutor. Ese mismo día la invitó a salir y pasaron un fin de semana único, al punto de que pensaron que eran del uno para el otro.

No obstante, eso se terminó. Incluso, más rápido de lo que se esperaba. Así lo confirmó Ulises Jaitt en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Ya no estamos juntos con Gisela, la realidad es que estamos separados, duró lo que duró, nosotros nos dejamos de llevar por las ganas de vernos sin conocernos, pasamos dos fines de semana y fue la emoción del momento de querer conocernos”, partió comentando el comunicador.

Ulises Jaitt y Gisela Gordillo.

Seguidamente, aseguró que fueron los diferentes puntos de vista que tienen lo que desató la ruptura temprana del romance: “Nosotros hicimos todo al revés y no estoy arrepentido de eso, la pasamos bien. Gisela es una gran mujer y una mujer muy atractiva y, con el correr de los días, vas viendo cómo opina o cosas que te van pasando en la vida cotidiana. Hubo cosas que no estaba de acuerdo en sus puntos de vista, no quiere decir que los míos sean los correctos, no encajaba su visión con la mía”, sostuvo Ulises Jaitt.

Por otra parte, destacó que la decisión de terminar fue de mutuo acuerdo. A juicio de Ulises, existían aspectos que auguraban una relación no duradera: “De frente le dije que me parecía lo mejor frenar, hay cosas que uno no coincide y a la larga veía que no íbamos a llegar a que dure. Lo mejor era frenar y se tomó esta decisión de los dos de terminarlo, una no sabe las vueltas de la vida”, precisó.

Con respecto a los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el locutor enfatizó que lo prefería dejar en privado y que era de poco hombre exponerlo. Por otra parte, Ulises Jaitt afirmó que su vínculo con Tomás Holder no fue muy cercano, a pesar de que estaba saliendo con su madre.

“A Tomás lo conocí un día que fuimos al teatro, pero un hola y chau, duró un mes la relación, no tuve mucha posibilidad de hablar con él. No lo llegué a conocer en profundidad y eso fue todo”, aclaró Jaitt.