La triste historia familiar detrás de Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano

La participación de Tomás Holder en Gran Hermano fue fugaz, sin embargo, a pesar de haber sido el primer eliminado de la competencia, sigue dando de que hablar. El reconocido influencer de TikTok se ganó el odio de la audiencia tras presentar un personaje homofóbico y clasista, características que nadie perdona en pleno 2022. Salió con el 60% de los votos, pero detrás de él existe una triste historia familiar, que fue revelada en las últimas horas.

Precisamente fue su madre, Gisela Gordillo quién en una entrevista con Ulises Jaitt para su programa de radio XLFM, contó el oscuro pasado que la sigue a ella y su hijo, Tomás Holder. "Tomás no tiene vínculo con su padre. Desapareció. Se quiere esconder tres metros bajo tierra", partió comentando Gisela. "Cuando me separé y él tenía 2 años le dije 'si no querés pasar un sachet de leche no lo pases, pero vení a ver a tu hijo´. Dicho y hecho, no cumplió. Venía cada tanto", destacó.

La mamá de Holder quebró el silencio.

Seguidamente, Gisela reveló que fue víctima de violencia de género, perpetrada por nada más y nada menos que por el padre de Tomás Holder: "He pasado por violencia de género por el papá de Tomi. En ese momento cuando una hacía una denuncia no te daban ni bola, te mandaban a tu casa. Hoy por suerte si una mina te denuncia te dan bola, queda un precedente", señaló.

"La violencia psicológica era peor, que te hagan sentir mal. Me decía que era fea, negra. Era un violento de mierda verbal y psicológica. Tenía 20 años. Me agredía con un empujón, un golpe…", precisó Gordillo, dejando a todos atónitos en el estudio.

Holder aún no ha dado declaraciones al respecto.

De esta manera, sale a relucir la triste historia familiar de Tomás Holder, el primer eliminado de la temporada 2022 de Gran Hermano. Hasta el momento, el polémico y reconocido tiktoker no se ha referido a las declaraciones de su madre. Es importante recordar que el mismo influencer había señalado que su padre era fiel fanático del formato y que a él le hubiera encantado participar en el reality.