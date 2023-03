Sol Pérez fue la figura que se llevó todos los aplausos, miradas y elogios en las noches de Telefe con sus llamativos y muy bien logrados looks, los cuales los combinó muy bien con cada temáticas del momento y de paso, aprovechó para jugar con su pelo y desde ese punto hacer el diferencial en cada salida al aire de Gran Hermano.

La modelo, conductora y panelista lució durante estos cinco meses, más de 30 looks, uno más ganador que otro. Hicimos una selección de los looks de Sol Pérez que más llamaron la atención y los que más interacciones y reacciones generaron entre sus seguidores de Instagram.

El en el Top 10 está el look que la modelo llevó al Debate de Gran Hermano en que lució una camisa de la Scaloneta con las tres estrellas, un cinturón matalizado, minishorts y botas texanas blancas. "Muuuuuchachos. ¡Somos Campeones!".

Pusto 10 | El paso de Sol Pérez por el debate de Gran Hermano en looks.

Para conmemorar la marcha del orgullo LGBTIQ+, Sol eligió un Jumpsuit negro con transparencias y escote en corazón. Como accesorio llevó un moño en la cabeza con la bandera del orgullo gay.

Pusto 9 | El paso de Sol Pérez por el debate de Gran Hermano en looks.

"Estoy enamorada de este look", comentó la modelo cuando lució un vestido mini con estampado de maraiposas en colores fríos y guantes de meter el dedo. Sol le dio un toque distintivo a su look con mariposas como accesorios en su pelo.

Pusto 8 | El paso de Sol Pérez por el debate de Gran Hermano en looks.

Una vez más, la futura abogada sorprendió a sus fans con su vestido mini en color negro con recortes horizontales y hebillas plateadas. "Jueves con gustito a viernes", dijo en su momento la modelo.

Pusto 7 | El paso de Sol Pérez por el debate de Gran Hermano en looks.

Con este look, Sol Pérez recibió, muy picante, a la exparticipante de Gran Hermano, Mora. Sol lució un vestido mini de tajo en la pollera y recortes irregulares en el top. Le agregó a su look una bandana a tono y una sandalias en amarillo flúor de tiras.

Pusto 6 | El paso de Sol Pérez por el debate de Gran Hermano en looks.

Recién arrancaban los debates de Gran Hermano y Sol se hizo presente con una combinación ganadora. Desde este look, cada noche su nombre se hizo tendencia en las redes sociales. Casmión naranja abierto con minishorts fuscisa.

Pusto 5 | Top 10 de los looks más trendy que Sol Pérez usó en Gran Hermano.

Con un look muy tropical y con la sensualidad en su máxima exprsión, la modelo dejó sin voz a sus seguidores con su Total white look de tres set con corpiño en red dorado.

Pusto 4 | Top 10 de los looks más trendy que Sol Pérez usó en Gran Hermano.

Liderando los looks más likeados y con mayor impacto entre sus seguidores. La panelista de Gran Hermano le subió la temperatura el Debate con su look en simil cuero de croppedd jacket, mini de tablillas y top animal print.

Pusto 3 | Top 10 de los looks más trendy que Sol Pérez usó en Gran Hermano.

La modelo aseguró con este look que "estaba lista para una nueva noche en Gran Hermano", lo que no se esperaba, era que sus fans enardecieron de amor y admiración por este look donde su Jumpsuit transparente fue furor y la peluca rubia la posicionó como una verdadera disruptiva de la moda.

Pusto 2 | Top 10 de los looks más trendy que Sol Pérez usó en Gran Hermano.

Y si la peluca rubia le voló la cabeza a sus seguidores. El atuendo número uno de este top 10 de los looks más likeados y con mayor tendencia de Sol Pérez en Gran Hermano, fue este vestido mini con corte de escote corazón, transparencias, bucaneras forradas en seda y peluca negra para darle este estilo dark a su outfit. "¿Morocha quién?", agregó Sol.

Pusto 1 | Top 10 de los looks más trendy que Sol Pérez usó en Gran Hermano.

Sol Pérez desde su camarín en la previa de la final de Gran Hermano

Lo que se ve al final de cada foto, video o salida al aire, es solo el iceberg de lo que realmente sucede en el backstage de cada producción.

Todos los looks, el maquillaje y los peinados, tiene un proceso creativo que se lleva en conjunto con un gran equipo de talentosos profesionales, como es el caso de Sol Pérez, que en su caso, para sus peinados, siempre estuvo de la mano de Camilo Duranm.

En la gala de la final de Gran Hermano, Sol Pérez le regaló a sus millones de fans, un video con todo el proceso creativo donde se puede ver, desde su camarín, todas las personas que intervinieron para que cada noche se viera espléndida, hasta el último día con su vestido sado de corte irregular.