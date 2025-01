Traje de baño celeste con volados, el enternecedor look de Anita García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán desde hace un tiempo que no están más en un vínculo amoroso y que tomaron la decisión de divorciarse, sin dudas una de las separaciones más controversiales e inesperadas del 2024, aunque sin superar la que están llevando adelante Wanda Nara y Mauro Icardi. En estas situaciones, los menores quedan a un lado y se los intenta cuidar, es el caso de Anita García Moritán que viene siendo muy cuidada por sus padres y que recientemente pudieron mantener algunos momentos con la niña pese a su separación.

Para el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no fue nada fácil transitar su nueva vida de soltero, pero salió adelante y se apoyó mucho en el amor de sus tres hijos. En este caso, recibió el año nuevo con la compañía de Delfina García Moritán, Santino García Moritán y la pequeña que comparte con la modelo, quien lució un particular look playero que enterneció a todos sus seguidores.

Traje de baño celeste con volados, el tierno look playero de Anita García Moritán

Uno de los destinos más turísticos de Uruguay y que es una de las primeras elecciones de las celebridades para vacacionar durante el verano es Punta del Este. Allí, Roberto García Moritán despidió el 2024 y también le dio la bienvenida al 2025 acompañado de sus descendientes que tanto amor le brindaron en este último y doloroso tiempo. Si bien sube historias o videos junto a sus hijos mayores, también lo hace con Anita García Moritán, que es la más chica, y que logra que los seguidores de su progenitor y su madre, Pampita, desborden de amor.

Como toda una mini influencer, la pequeña de 3 años captó la atención de todos los followers de su cuenta de Instagram, que es administrada por sus padres, y la de su padre. Llevó puesto un traje de baño celeste pastel con volados y mangas con detalles fruncidos.

Anita García Moritán.

De igual forma, la prenda de baño de Anita García Moritán no queda ahí porque también llevó un bonito accesorio en su cabeza para contrarrestar los rayos del sol y protegerse: sombrero blanco tipo bucket, de tela ligera, con borde amplio y cintas que se atan debajo del mentón.

Sobre las piedras, dentro del agua y también jugando en la arena es que Anita García Moritán logró causar ternura en todos sus seguidores de Instagram con un traje de baño celeste pastel y una gran sonrisa tanto en un video como en las fotos que compartió Roberto García Moritán.

BL