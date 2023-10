Sofia Clerici y Martin Insaurralde se encuentran en el ojo de la prensa y de la sociedad argentina, tras protagonizar uno de los escándalos más grandes del año. Esto sucedió, luego de que la modelo compartió fotos y videos íntimos en Instagram con el político en un yate en Marbella, lo cual no tardó muchas horas en llegar a los medios y redes sociales.

El motivo de las publicaciones fue para blanquear el romance con exjefe de Gabinete y quien renunció a su candidatura, luego de que estallara la noticia y recibiera una ola de críticas. Aunque detrás de todo esto, existiría un fuerte chantaje por parte de Clerici, desde Mañanísima , la panelista Estefi Berardi brindó su teoría.

Sofía Clerici y Martín Insaurralde

“Tengo una información confirmada, pero me gustaría sacar por teléfono a Sofía Clerici y preguntárselo a ella para ver si es verdad”, empezó diciendo, muy segura de sus palabras. Acto seguido, la llamó, pero no obtuvo respuesta, ya que, al parecer, mantenía el celular apagado, dejando en evidencia que no tenía interés de hablar con los programas o la prensa.

La teoría de Estefi Beradi acerca de un chantaje de Sofía Clerici a Martín Insaurralde

“Me gustaría preguntarle a Sofía si es verdad que ella hizo un pedido, en un audio que está grabado, de 100 mil dólares, previo a publicar todo lo que publicó. Me gustaría preguntarle si esto es real”, reveló Estefi e indagando acerca de la extorsión que le habría hecho al político.

Luego, Pampito acotó: “Es fuertísimo lo que estás diciendo. O sea, Sofía Clerici le habría pedido a Martín Insaurralde 100 mil dólares previo a las publicaciones“, a lo que su compañera afirmó que sí y él contestó: ‘’Claramente, Martín Insaurralde no accedió a ese pedido porque publicó todo”.

Y Berardi continuó: “Le dijeron que podía ir presa porque está todo grabado. Por eso después sacó este comunicado explicando y retractándose, me pongo como ciudadana. Jésica Cirio contaba que la amenazaban y la extorsionaban, pero no decía quién'', expresó.

Finalmente, Estefi Berardi profundizó su relato acerca de la extorsión de Sofía Clerici y Martín Insaurralde: ‘’Esto que me llega a mí, es toda gente que se maneja returbio, acostumbrada al apriete. Yo conté de los mensajes que me mandó Jésica de una manera, es gente que está acostumbrada a vivir así. Todo muy oscuro, horrible”, cerró.

D.M