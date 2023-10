Sofía Clerici se pronunció en redes sociales después del escándalo que sacudió la política nacional debido a la publicación y difusión de imágenes del ex Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en un lujoso yate en Marbella.

Clerici compartió un nuevo mensaje en horas posteriores a la renuncia oficial de Insaurralde a su cargo provincial y a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora, en respuesta al pedido de Sergio Massa.

Qué dijo Sofía Clerici en redes sociales

En la noche de este lunes, a través de Twitter e Instagram, la modelo publicó el siguiente mensaje: "No necesitas convencer a nadie de absolutamente nada, porque no importa cuánto lo intentes, siempre habrá personas que no comprenderán tu historia, tus luchas, tus razones o la batalla que estás librando. Continúa siendo tú, sigue adelante y sonríe. No le debes nada a nadie".

Mensaje de Sofía Clerici

Este mensaje se suma a otros que Sofía Clerici ha compartido desde que el caso adquirió gran notoriedad en la esfera pública. Fue ella quien inicialmente publicó las fotos y los videos polémicos junto a Insaurralde. Aunque los eliminó rápidamente, las imágenes se volvieron virales. La modelo ha hecho pública su relación con el político, y aunque la mayor parte de las críticas se centraron en Insaurralde debido a su cargo público, Clerici también ha sido objeto de cuestionamientos.

La modelo blanqueó su relación con el histórico ex-Intendente de Lomas de Zamora y si bien la mayor parte de las críticas se centraron en Insaurralde por su función pública, Clérici también fue blanco de cuestionamientos.

En las últimas horas, su perfil en Instagram dejó de ser público. No obstante, este lunes hizo otro posteo refiriéndose al caso: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas”.

Uno de los primeros mensajes fue hace algunos días: “Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar”. “Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, aseguró Clerici en la madrugada de este domingo. “Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, justificó.

Por último, se refirió a los costosos accesorios de marcas de lujo que mostró en sus redes sociales, y que también causaron un escándalo, ya que se especuló con que habían sido regalos de Martín Insaurralde para Sofía Clerici. “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.