Tras permanecer 4 días internado debido a la arritmia que sufrió en el partido entre el Barcelona y el Alavés, donde debió abandonar el campo de juego por un fuerte dolor torácico, finalmente el Kun Agüero ya está instalado en su casa esperando por más estudios.

Quien lo atiende es una eminencia de la cardiología, el doctor Josep Brugada especialista en el diagnóstico y el tratamiento mediante técnicas invasivas -como la ablación con radiofrecuencia de las taquicardias y las arritmias cardíacas. El médico ya avisó que entre estudios y tratamientos el campeón de la Copa América con la Selección Argentina deberá permanecer 3 meses sin jugar.

Hoy en Los Ángeles a la Mañana, Pía Shaw contó que habló con la madre del Kun, Adriana y que ella le contó que Sergio se siente bien, es optimista y que también está junto a él su bella novia, Sofía Calzetti. Ahora deberá esperar los tiempos de recuperación y ver cuál es la mejor manera de que no padezca más este problema coronario para poder volver a jugar.

Tras 4 días internado le dieron el alta al Kun Agüero: quienes lo acompañan.

La salud del Kun Agüero tras sufrir una arritmia en pleno partido de fútbol en Barcelona

El sábado, Sergio "el Kun" Agüero asustó a todos. A los pocos minutos de haber empezado el partido contra el Alavés el delantero sintió un fuerte dolor torácico tras una jugada y fue reemplazado y llevado a un hospital para que le realizaran estudios en los que descubrieron que había sufrido una arritmia, un trastorno en la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón.

Por el momento el Kun permanece internado, en observación. Los médicos esperan más estudios para confirmar el grado de importancia de dicha arritmia para definir los pasos a seguir.

Consultado por el diario Olé, el doctor Norberto Debbag, cardiólogo y deportólogo argentino,explicó: "Una arritmia se puede estudiar en 24 horas, ya está el diagnóstico. Las ventriculares son las más complicadas porque hay un daño en la estructura del corazón, una lesión coronaria o una miocardiopatía. Las arritmias auriculares son más benignas. Puede ser supraventricular, que se soluciona con medicación y no hay mayores problemas. O una fibrilación auricular que levanta mucho la frecuencia cardíaca. Es la que tuvieron el basquetbolista Fabricio Oberto y el futbolista el Burrito Rivero. A ellos les hicieron una radiofrecuencia, una estimulación, que con eso anulás el problema y ambos volvieron a jugar. No tenemos precisión sobre lo de Agüero pero no tardará mucho en saberse. Cuándo volverá a jugar dependerá del tipo de arritmia que se le detecte".

Por su parte la prensa española informó que el cuerpo médico del Barcelona ya se contactó con los doctores del Manchester City, su ex club, y con los de la Selección Argentina para saber si el Kun ya sufrió un problema de este tipo ya que el entorno del jugador había avisado que a los 12 años sufrió una situación cardíaca similar, termina informando el diario deportivo numero uno de la Argentina.

La salud del Kun Agüero tras sufrir una arritmia en pleno partido de fútbol en Barcelona.



FL