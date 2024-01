Mónica Farro ganó un juicio por calumnias e injurias que le empezó a Pamela Sosa luego de que esta mintiera públicamente en los medios diciendo que la uruguaya era novia del cirujano Aníbal Lotocki.

Durante la transmisión de Intrusos, por América TV, Farro explicó: "Yo estaba en pareja. Ella se había separado de Aníbal por todo esto que pasó hasta ahora y salió diciendo que yo estaba en pareja con esta persona que estaba detenida, que me a mí me trajo un montón de problemas. Hablé con Débora Ambo, que fue la encargada de seguir este juicio porque ya pasaron 6, 7, 8 años y ella nunca paró con esto. Ella apeló y lo mandamos a quiebra y salió todo a favor nuestro y ahora estamos esperando que pague".

Mónica Farro

Cuánto dinero recibió Mónica Farro por el juicio

Cuando Laura Ubfal la interrogó para conocer la cifra exacta, la vedette uruguaya le dijo: "Eso no se puede decir pero son unos cuantos millones y tiene que pagar. Ahora ya me pidieron mi CBU para depositar, que me tendrían que haber depositado la semana pasada".

Mónica Farro explicó que no sabe aún en qué invertirá el dinero recaudado. Finalmente, cuando compararon su juicio con los de Rocío Marengo y Sol Pérez (que no llegaron a la última instancia), sentenció: "Mirá el de Rocío Marengo duró casi un mes, el de la otra chica duró nada porque (Guillermo) Marín arregló antes que llegáramos a juicio. No la nombro porque no me interesa”.

SDM