Mónica Farro es una de las figuras del mundo del espectáculo con más éxito y con trayectoria en Argentina. Trabajando siempre en los medios, la ex vedette contó en Intrusos la dura temporada que le tocó compartir con Sol Pérez sobre el escenario.

Años atrás, las mediáticas trabajaron juntas en “Veinte Millones” la obra de Carmen Barbieri, y Mónica Farro, contó algunos de los conflictos que tuvo con la ex chica del clima. “Cuando aparecen personas así, que yo no voy a nombrar porque no me interesa, hay que ver si la gente paga la entrada para verla en el teatro o son los que están afuera para hacer fotos”, comenzó diciendo Farro.

Mónica Farro en Intrusos

Luego, agregó: “Está bien que los productores se encajeten con algo y lo quieran poner, pero está mal que no entiendan el talento y la trayectoria de la persona que ponen al lado de esa que recién empieza. No tiene talento, nada sobre el escenario”.

Los detalles de la pelea de Mónica Farro y Sol Pérez

La guerra comenzó cuando Sol Pérez le manifestó a los productores que no quería que Mónica Farro estuviera presente en la obra. “Está persona salió a decir que mi personaje era insignificante”, comentó Farro durante su paso por Intrusos.

Veinte Millones, la obra donde trabajaron Mónica Farro y Sol Perez

“Hay gente que le molesta que te aplaudan”, agregó Farro, quien además reveló que todo había terminado en un paso por lo legal, donde llevaron a un juicio por un episodio violento. Mónica Farro dijo que nunca más se volvió a cruzar con Sol Pérez después de lo sucedido.