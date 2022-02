Instagram

Yanina Latorre regresará a la Argentina el próximo martes y según contó la panelista, ya tiene casi todo listo para su viaje, pero aclaró que no compró muchas cosas, salvó una valija extra para empacar todos los encargos que le pidieron.

Luego, la expanelista de “Polino Auténtico”, dijo: “Saben que no me compré tantas cosas, estoy llena de paquetes. ¡Claro, tanto tiempo acá! ¿Te puedo mandar un cremita. SÍ? ¿Te puedo mandar un shampucito. Sí? ¿Te puedo mandar un térmito. Sí?”.

Tras despido en Mitre, Yanina Latorre regresa al país: “Llego a Buenos Aires y soy un talibán”.

“Organicé todo, hice las valijas, parte no toda. Igual me voy mañana en la noche. Hoy y mañana para mí son una eternidad. Sola sin hijos, sin familia, sin valijas de Otto”. Comentó Yanina Latorre en sus historias desde un Miami pasado por lluvia que le dañó su día planeado de playa. “A ver si mañana en la mañana hago un rato a hacer playa, antes de irme al aeropuerto”

“Salí a caminar un rato, porque toda la mañana tomando mate, comiéndome unas tostadas tremendas. Porque me digo, ¡son los últimos, días, son los últimos días! Reviento todo. Como hasta morir. Manjares que después no voy a poder comer. Llego a Buenos Aires y soy talibán”, terminó por decir Yanina.

Qué pasó con Yanina Latorre y su despido en radio Mitre

Fue el mismo Polino quien en la emisión del sábado, dijo al aire que Yanina Latorre no iba más como su panelista en “Polino Auténtico”, que la decisión fue de la radio y no de él. Todo esto debido a que la exangelita se tomó un tiempo largo en Estados Unidos y no regresó para retomar en la primera semana de febrero su trabajo.

Pese a la salida de Yanina Latorre del programa, seguirá en radio Mitre en el programa “Lanata sin filtro” del cual hace parte ya hace ocho años.