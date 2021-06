Angie Balbiani se enteró que quedaba afuera del ciclo de Intrusos a principios del 2020, donde ejercía su rol como panelista. En ese momento, todo apuntaba a un supuesto ataque de celos por parte de la esposa de Jorge Rial, Romina Pereiro.

Dias atrás, Angie contó qué fue lo que le molestó a Romina. “No, no me llamó. Eso molestó. Yo le traje habanos porque me había ayudado con una negociación. Eran cuatro y de hecho los compró Juan, mi novio”. “Jorge me ayudó en una negociación con KZO, porque viste que cuando uno trabaja para un canal y te llaman para otro, uno tiene que negociar”, explicó. Y aseguró que, a pesar de todo lo que pasó, ella duerme “re tranquila” dijo.

Tras los dichos de Angie Balbiani sobre Jorge Rial, Romina Pereiro hizo un fuerte descargo

En el ciclo de Los Ángeles de la Mañana, luego de las declaraciones de Balbiani, Pereiro aprovechó para hacer su descargo. “¿Cómo hacés para no contestarle nunca al ‘mediático de turno’?", le preguntaron a Romina y contestó: “Es que ese no es mi juego. Me aburre, me pasa que estoy muy sensibilizada con otras cosas. Me tocó ser profesional de la salud en medio de una pandemia, y si bien no estoy en ‘la línea de batalla’, a diario me encuentro con situaciones que tengo que acompañar, muy dolorosas, que te desafían desde lo profesional y personal. Dentro del contexto que vivo profesionalmente, todo esto me parece chiquito”.

Y cerró: “Para mí, lo más importante son los vínculos y los seres queridos. Estoy súper agradecida de tener la familia, los amigos, colegas y compañeros de trabajo que tengo. Cuando tus prioridades son esas, cualquier otra cosa, ni siquiera te roza. Pero entiendo y respeto al que le sirve y le suma. Yo por mi lado, no puedo estar más que agradecida con la vida”.

Romina Pereiro habló sobre cómo está Jorge Rial tras el final de TV Nostra

Tras el abrupto y escandaloso final de TV Nostra en donde Jorge Rial renunció al ciclo que había comenzado dos meses atrás por América TV, mucho se dijo del estado emocional del periodista quienh enfrentó duras críticas y el enojo de sus compañeros de programa, entre ellos Marina Calabró.

En medio del alejamiento del exIntrusos del mundo mediático, su esposa Romina Pereiro habló de cómo se encuentra Jorge en estos momentos.

Romina Pereiro habló sobre cómo está Jorge Rial tras el final de TV Nostra

A través de su cuenta oficial de Instagram, la nutricionista se abrió a sus fans y respondió algunas preguntas de su intimidad. "¿Cómo está Jorge? Se lo extraña mucho", le dijo un usuario a través de sus stories.

Con buena onda y desdramatizando el momento, Romina respondió: "Está muy pero muy bien. Le paso el mensaje, gracias", aseguró junto al emoji de corazón.

FF