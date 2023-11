Una publicación en las redes sociales hizo que se destape una polémica en la Selección Argentina por una supuesta fiesta privada con mujeres, después del partido frente a Uruguay. A raíz de la viralización de una historia de Instagram, Jorgelina Cardoso le aconsejó a Oriana Sabatini sobre cómo sobrellevar los rumores.

Las redes sociales se incendiaron, después de que se viralizara una historia de que la Scaloneta habría tenido una fiesta privada en Pilar. Varias jóvenes se hicieron eco sobre el rumor y declararon que habían sido invitadas. Muchas personas lo tomaron como humor y otros estaban defenestrando a los futbolistas por supuestas infidelidades a sus parejas.

Aunque ninguno de los jugadores se pronunció al respecto, sus parejas si dejaron en claro que no creen nada. Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, fue una de las que se pronunció públicamente, después de que se filtraran conversaciones de ella con las supuestas chicas que estaban invitadas.

En Socios del Espectáculo revelaron la conversación que tuvieron con Jorgelina. "Acá no hay lugar para la basura de los infelices", dijo. Paula Varela se comunicó con la rosaria y expuso la charla que tuvieron: "'Yo en otras parejas no me voy a meter', me dijo”.

La panelista reveló que Jorgelina Cardoso habló con Oriana Sabatini: “Lo que sí puedo comentar es que ella acompaña mucho a las chicas jóvenes, a las nuevas. Por ejemplo, a Oriana Sabatini (quien se comprometió recientemente con Dybala). Está plantada desde otro lugar, pero las chicas jóvenes, a las que esto sí les hace ruido en su relación ella se encarga de explicarles cómo es".

