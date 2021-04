Tras meses sin verse, Morena y Rocío Rial se reencontraron y compartieron una salida

Hace un tiempo, cuando Morena Rial fue parte del elenco de "La Mentirita", obra teatral que se realizó en Córdoba, la hija mayor de Jorge Rial se enamoró de la provincia y decidió instalarse allí con su hijo Francesco Benicio, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni y fueron pocas las veces que pudo volver a tener contacto con su familia debido a las restricciones por la pandemia. Ahora regresó a Buenos Aires y lo primero que hizo fue juntarse con su hermana Rocío.

Mediante sus historias de Instagram las hermanas Rial compartieron una foto en las que se las ve felices y juntas tomando algo en algún rincón de Buenos Aires y así demostraron que dejaron atrás las peleas que las distanciaron en más de una oportunidad. Compañeras,se fotografiaron juntas con una selfie y sorprendieron a sus seguidores. More fue la primera que la compartió y le dedicó un emoji de un corazón a su hermana menor. Mirá...

¡En ropa interior! Así reflexionó sobre la vida Morena Rial

Desde Córboba donde está instalada con su hijo Francesco, Morena Rial suele compartir sus vivencias y pensamientos con sus más de 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Con 22 años cumplidos hace muy poco, la hija mayor de Jorge Rial pasó por varias situaciones difíciles durante su vida pero siempre supo salir adelante cuando por ejemplo se enteró que el padre de su hijo, Facundo Ambosioni la engañaba. Divina y en ropa interior dejó un mensaje sobre las marcas de su vida.

Sonriente y mostrando su cuerpo sin ningún complejo posteó una foto y escribió: "Costó pero sigo de pie, que es lo importante... Me caí, me levanté, me limpié las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí. Me prometí que seria más fuerte y más feliz y no me fallé" para finalmente rematar: "Si creés que puedes, entonces puedes. Sean muy felices".