Tras sus vacaciones en Europa, Santiago Maratea recibió un inesperado llamado.

Santiago Maratea, el influencer que desde las redes se dedica a recaudar dinero con fines solidarios contó que tras regresar de sus vacaciones por Europa fue sorprendido por un llamado de la Policía española.

El joven desde una historia de Instagram contó que está cumpliendo con la cuarentena en su casa, ya que vive en la Ciudad, y se diferencio de lo sucedido con Maru Botana quien fue multada por más de 4 millones de pesos por no ir a un hotel tras volver de Francia como lo dispone la Provincia de Buenos Aires..

“Me re asusté con lo de Maru Botana. Ella no fue a un hotel y le metieron una multa de 4 millones de pesos ¿Sabés la colecta que te hago para pagar mi multa? Pero como soy de ciudad de Buenos Aires, no tenía que ir a un hotel”, contó el influencer, quien viajó a Europa ya ya está en la Argentina.

Tras contar algunos detalles más de su viaje al Viejo Continente, reveló que recibió un llamado que lo sorprendió mucho. “Tengo una noticia. Me suena el teléfono, veo y tenía el código +34, eso es de España. Atiendo. ‘Hola, Santiago Maratea te estamos llamando de la Policía metropolitana española de Cataluña. Encontramos una cartera tuya’. ¡Encontraron mi cartera!”, contó emocionado.

El viernes pasado, desde Barcelona, Maratea había contado que pasó 24 horas infernales: primero, porque perdió sus tarjetas de débito y crédito y luego porque le robaron un bolso en el que tenía dinero, tarjetas de emergencia y las llaves de su hospedaje, por lo que había tenido que pasar la noche en la calle.

Santiago explicó que en el bolso tenía una credencial de un gimnasio al que asistía en Barcelona y eso fue clave para que la Policía pudiera ubicarlo.

Las autoridades enumeraron las pertenencias que habían quedado en la cartera y le dijeron que podía retirarla en 48 horas o autorizar por mail a alguien más para hacerlo. “Me dicen: ´Tiene dos tarjetas de crédito, unas llaves, un dólar americano, 20 euros y 50 pesos argentinos’”, relató sorprendido y por último felicitó a la Policía española.

Tras sus vacaciones en Europa, Santiago Maratea recibió un inesperado llamado.

El drama de Santiago Maratea en Barcelona: "Me robaron y tuve que dormir en la calle"

Después de pasar algunos días en Ibiza, Santi Maratea viajó a Barcelona, donde fue protagonista de una noche de terror. "Me fui del airbnb antes de lo que debía. Perdí mis tarjetas de crédito y de débito de vuelta y tuve que dormir en la calle ayer", contó en un video que publicó en Instagram Stories.

"Yo caminando por una avenida muy cheta de acá, de Barcelona. Paso por Dolce & Gabbana y veo una bermuda que me encanta. Voy a pagar y la tarjeta me rebota. Digo, ‘¿quién sos, Antonela Roccuzzo?", bromeó, en relación con los costosos looks que exhibe la pareja de Lionel Messi. Luego, agregó: "Salgo del local, llamo a la tarjeta y cuando vuelvo a entrar al local, me doy cuenta que no tengo la tarjeta. La perdí o como se dice en Argentina, me la robaron". En el bolso Maratea tenía las tarjetas de crédito y débito de emergencia que le enviaron luego de perder las propias.

Además, Santi contó que en el bolso se encontraban las llaves del lugar donde se hospedaba. "Llamo a la mina del airbnb y no me atiende nadie en toda la noche", dijo. "Dormí en la calle. No dormí, estuve sentado en la calle. No tenía tabaco, no tenía plata, no podía comprarme nada, fue horrible. A las 10 de la mañana se despertó la dueña del departamento y me habló. Aparte tenía que esperar unas de esas tangas para pibes marca Calvin Klein. Porque compré seis suspensores", agregó en el relato.

