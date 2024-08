Barby Franco y Fernando Burlando, junto con Sarah Burlando, disfrutaron de un viaje increíble. Sin embargo, el regreso a Buenos Aires no fue como esperaban debido a un dramático incidente en el avión.

Hace unos días, la bailarina alarmó a sus seguidores al compartir una serie de historias en las que relató lo que vivió durante el vuelo. Tanto la modelo como el abogado publicaron un descargo en sus cuentas personales, expresando su enojo hacia la aerolínea estadounidense.

Barby Franco, Fernando y Sarah Burlando

“Hace dos días que queremos con Barby y la familia volver a Buenos Aires. Gracias American Airliness, tomamos el mismo avión averiado del primer vuelo. Esto es un escándalo. Hay mucha gente con ataque de pánico y nerviosa”, comenzó.

El tremendo relato de Barby Franco tras el dramático vuelo que le tocó vivir para regresar a Buenos Aires

El día 4 de agosto de 2024, la bailarina posteo una historia en el que escribió: "Mañana les cuento todo sobre el vuelo AA 907 (seguimos varados en Miami). Estoy sin dormir, recién ahora puedo descansar. Cagazo, estrés, bronca, incertidumbre, impotencia, etc.”. La explicación de esta tardó en llegar, pero finalmente la influencer decidió subir varias historias contando lo sucedido.

El tremendo relato de Barby Franco tras el dramático vuelo que le tocó vivir para regresar a Buenos Aires

“Teníamos vuelo el viernes a la noche, a las 11:20. Cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que había demora de 2 a 3 horas porque había una fuga de aire en la aeronave. Lo reparan, embarcamos, despega. Todo bien. A los 15 minutos, pongo el mapita y veo que no sigue la ruta", explicó la modelo.

"En esos segundos pensé, ‘secuestraron el avión’. No sé, me requete contra asusté. A los tres minutos dicen que la reparación no estaba bien, que se había roto en pleno vuelo”, siguió.

“Imaginense que el capitán empieza a hablar diciendo que había una fuga de aire en pleno vuelo. Empieza a decir que el avión estaba muy pesado y que tenía que quemar combustible", contó.

"Así que en 45 minutos tenía que tirar y quemar combustible porque no podíamos aterrizar. Empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre. Fueron los peores minutos de mi vida. Entregada. Por suerte aterrizamos bien. La gente lloraba, gritaba, un desastre”, agregó.

“Aterrizamos a las 6 de la mañana y nos dicen que al día siguiente iba a volver a salir el mismo avión supuestamente reparado. Nos daban un día en un hotel y un voucher de 12 dólares para comer. 12 dólares en Miami no es nada, es un café, una gaseosa y no más que eso", explicó sobre el vuelo.

“Embarcamos, nos pusimos cómodos, despega lo más bien. A los 15 minutos nos vuelven a decir de que la fuga de aire no se había reparado. Otra vez volvió a hacer toda la maniobra por el combustible, en una altitud no tan alta como la noche anterior. Todo en busca de oxígeno”, contó la bailarina.

“Nadie sabía decirte nada, no había información de nada. Hasta hoy no hay información. Tampoco sabemos dónde están las valijas, si están acá, en Buenos Aires. Nadie dice nada", relató la esposa de Fernando Burlando.

"También se dice que hay un tema gremial y que los afectados fuimos nosotros. Estamos acá varados todavía en Miami y no sabemos cuándo volver a casa”, explicó Barby Franco sobre el dramático vuelo que le tocó vivir junto a Sarah Burlando

AF.