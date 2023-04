Ulises Bueno se despidió de Buenos Aires y le explicó el motivo de su alejamiento a los fans: "La estoy pasando mal"

Ulises Bueno anunció su alejamiento de los escenarios, por lo que poco a poco se está despidiendo de los fanáticos que lo siguen a lo largo y a lo ancho del país. El viernes 28, el artista realizó su último Luna Park, el número 12. La decisión de no hacer más shows en el icónico estadio está relacionada a que no quiere superar la cantidad de presentaciones en el Luna Park que hizo su hermano, "El Potro" Rodrigo.

En un encuentro emotivo con el público que agotó las entradas del show que brindó en el reconocido estadio, Ulises Bueno abrió su show cantando "Soy" y durante el transcurso de la noche, se sinceró con los fanáticos al explicar el por qué de su alejamiento. "La vida no me está tratando bien, yo también sufro, también lloro, también me deprimo. Yo soy igual que ustedes, también me pasan cosas", comentó el cantautor.

Ulises Bueno.

"Hay gente a la que le molesta verme bien y a mí me van a tener que sacar con las patas para adelante, porque yo, arrodillado...ante Dios", sentenció el cuartetero que recibió una ovación de parte de su público en señal de apoyo.

Betty Olave, su madre, presenció el show sentada al costado izquierdo del escenario, donde pudo disfrutar del talento de su hijo quien deleitó a sus fans con un amplio repertorio en el que interpretó sus primeros éxitos musicales, paseando por toda su carrera hasta llegar a sus últimos lanzamientos.

Ulises Bueno.

"Uno muere realmente cuando la gente lo olvida y yo espero que ustedes no me olviden nunca", manifestó Ulises que durante toda su presentación interactuó con la gente que se hizo presente en un Luna Park a puertas cerradas.

Antes de retirarse del escenario, Ulises Bueno le agradeció a su gente y aseguró: "No es un adiós, es hasta siempre y ojalá nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga". Fueron inevitables algunas lágrimas de emoción entre quienes lo apoyan de manera incondicional. El amor del público se palpitó de inicio a fin durante las dos horas que duró el baile.

El homenaje de Ulises a Rodrigo.

Ulises Bueno homenajeó su hermano, " El Potro" Rodrigo

Para sorpresa de sus fanáticos, Ulises Bueno decidió homenajear a su hermano. Fue Rodrigo el primero en romper el récord de 12 Luna Park y en el último suyo, el intérprete de "Dale Vieja Dale" quiso recordarlo de la mejor manera, cantando sus canciones.

"Hay una persona que ha marcado mi historia y yo soy una persona que lo extraña, que lo admira y todavía tiene la ilusión de volverlo a ver. Simplemente por eso tomo la decisión de no tener que seguir haciendo las cosas contra la corriente. ¡Pero soy gracias al Potro!", expresó Ulises.

"Soy Cordobés", "Como Olvidarla", "Lo Mejor Del Amor" y "La Mano de Dios", sonaron en la voz de Ulises con imágenes de Rodrigo en las pantallas mientras el público de pie cantaba y bailaba al ritmo de los inolvidables éxitos musicales de "El Potro".

Quiénes fueron los invitados al show

Ulises no estuvo solo en su último Luna Park, además de contar con el acompañamiento de sus músicos que conforman una banda excepcional, el vocalista contó con la presencia de algunos colegas a los que quiere mucho.

Juan Ingaramo fue el primer invitado en aparecer en escena, juntos interpretaron "Infiel". Minutos más tarde Ulises presentó a Marcela Morelo, quien antes de cantar "Amuleto", le dio un hermoso mensaje de apoyo y aliento: "Sea cual sea tu decisión, nosotros estamos acá para apoyarte, te amamos y queremos que estés bien".

Por último, pero no por eso menos importante, ingresó Alejandro Lerner mientras el anfitrión de la noche acompañó a Nahuel Pennisi para llevarlo al centro del escenario. Los tres cantaron juntos "Amante Fiel" y "Gabriela", pero antes de despedirlos, Ulises Bueno les pidió que juntos entonen "Volver a Empezar".