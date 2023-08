Ulises Jaitt es el primero en salir a hablar de los avances en la causa de Natacha Jaitt y lleva adelante el juicio contra los sospechosos del crimen. Por supuesto que también es el primero en salir a cruzar a quien se atreva a hablar mal de ella, como lo hizo recientemente con los panelistas de DDM, el programa de Mariana Fabbiani. Ahora, destrozó a Yanina Latorre por unos polémicos dichos.

En LAM, Yanina Latorre se encontraba hablando de las infidelidades y contó una experiencia personal de cuando su padre engañó a su mamá. Todo eso terminó en una charla acerca del escándalo por los encuentros que tuvo Diego Latorre con Natacha Jaitt y que terminaron filtrándose.

Ulises Jaitt

A pesar de que Natacha Jaitt falleció y no puede defenderse, Yanina Latorre decidió lanzar unas acusaciones tremendas contra ella. Resulta que la panelista aseguró que la hermana de Ulises Jaitt la extorsionaba con contar el tema en los medios y dar más información. "Yo no hice nada. Yo no falté el respeto, no mentí, no traicioné, no cag... y no hablé. Porque tuve el respeto de no nombrar a Natacha cuando yo me sentía que ella me lastimaba y extorsionaba", lanzó.

Por supuesto que Ulises Jaitt no se quedó callado y decidió despacharse en las redes sociales contra Yanina Latorre en defensa de su hermana, Natacha Jaitt.

Ulises Jaitt destrozó a Yanina Latorre luego de que asegurara que Natacha Jaitt la extorsionaba

Luego de las tremendas acusaciones de Yanina Latorre, Ulises Jaitt agarró el twitter y se despachó contra ella para defender a su hermana. "Natacha jamás extorsionó. ¿Esta mujer no se cansa de dañar la imagen de alguien que no se puede defender?", comenzó escribiendo el periodista en su cuenta oficial.

"Cuando estaba viva, bastante callada estaba la mujer de Latorre. Después me mandan a Elba Marcovecchio para frenarme... Te gusta agitarla, te gusta el barro... Perfecto", lanzó muy picante Ulises Jaitt contra Yanina Latorre.

El tweet de Ulises Jaitt en contra de Yanina Latorre

Después, Ulises Jaitt recordó que, cuando trascendió el escándalo de Diego Latorre y Natacha Jaitt, ambas partes llegaron a un acuerdo, a través de abogados, de no hablar sobre el tema. En ese sentido, Yanina Latorre estaría rompiendo ese acuerdo, por lo que escribió: "Hace un año tuve una audiencia con Diego Latorre y su abogada Elba Marcovecchio, donde querían que yo deje de hablar del escándalo del 2017 con Natacha y el acuerdo era recíproco. La misma Yanina en LAM habla de nuevo del tema y agrede a mi hermana. No está bien de la cabeza...".

