Ulises Jaitt encendió las alarmas y la preocupación de sus seguidores, luego de recurrir a su cuenta de Twitter y replicar el mismo tweet que realizó Natacha Jaitt, como un signo de advertencia de lo que podría pasar al estar investigando la causa de su hermana.

‘’Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que, si algo pasa de todo eso, NO, NO FUI. Guarden tuit’’, escribió el locutor en sus redes sociales, con las mismas que palabras que utilizó Natacha antes de morir.

El tweet de Ulises Jaitt

A raíz de esto y la conmoción que causó el posteo entre los internautas, Ulises estuvo en el programa ‘’A La Tarde’’ y habló a fondo sobre la causa que continúa para esclarecer la muerte de su hermana: ‘’En esta causa que yo estoy investigando, más que los fiscales, en realidad más no, el único que investiga, porque los fiscales no hacen nada, porque están para tapar y lo tengo denunciados en la procuración de la Provincia de Buenos Aires, que está por definir que van hacer con ellos y estoy en comunicación constantemente porque no me van a ganar y esta es una lucha que voy hasta el final y hasta dejar la vida si es necesario’’, comenzó diciendo.

Luego, el locutor de radio recordó la vez que le llegó una amenaza por Instagram con un mensaje: ‘’Ya vas a caer’’, tras una nota que dio para el mismo programa. Sin embargo, lo dejó pasar hasta el momento en una oportunidad la policía llegó a su casa, para notificarle que debía presentarse de manera urgente en la fiscalía de Escobar: ‘’Me hizo una denuncia, el fiscal del caso Natacha, tendría que estar investigando y poner la fuerza ahí’’, expresó Ulises.

‘’Yo pensé que esto pasaba en las películas cuando quieren tapar todo, pero esto es la vida real. Me denunció a mí por darle seguir en Instagram a un familiar directo de él. ¿Qué cotejé yo con eso? Que era el perfil que me amenazó el 22 de mayo’’, y el periodista continuó, haciendo hincapié en que tiene pruebas: ‘’Tengo la captura, pero borró la amenaza, pero a mí quedó que le contesté", añadió Ulises Jaitt.

Las amenazas que recibió Ulises Jaitt

Mediante una nota que dio para Juan Etchegoyen en Mitre Live, Ulises reveló que recibió amenazas por Instagram: “Fui amenazado cuando salí del programa ‘A la Tarde’ (América TV), el martes. Ahí estuvimos hablando de la causa de mi hermana, fue un programa bastante duro”.

Además, Ulises enfatizó que no va a dejar de lado la causa de Natacha: “Me amenazaron, me llegó un mensaje por Instagram donde me pusieron ‘ya vas a caer’. Nunca es bueno recibir una amenaza o recibir ese mensaje mafioso, pero no tengo miedo, si no tendría que abandonar la causa y Natacha no se lo merece. Es una causa sobre la cual no me canso de decir que hay corrupción y está todo muy empantanado. La Justicia de Tigre mata a Natacha todos los días”, cerró Ulises Jaitt.

D.M