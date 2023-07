Ulises Jaitt ha sido una figura importante en la investigación que se realiza para esclarecer la muerte de su hermana, Natacha Jaitt. El locutor ha realizado una fuerte presión mediática para que la Justicia lo escuche y avance con la indagación de lo que sucedió el 23 de febrero de 2019.

Hace un par de semanas se pudo desbloquear la tablet de la modelo, sin embargo, aún no se ha conocido el contenido de la misma. Por su parte, Ulises denuncia que el procedimiento ha sido irregular.

Qué dijo Ulises Jaitt en Twitter

Ahora, en medio de la tensión que existe en el curso de la investigación sobre la muerte de Natacha Jaitt, el joven comunicador ha denunciado haber recibido amenazas en las últimas horas, lo que lo llevó a emitir una contundente advertencia. A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, expresó su determinación de no sucumbir ante posibles intentos de dañarlo.

"Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de esto pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit", escribió el hermano de la reconocida mediática junto a un emoji de tristeza. En medio de esta situación, Ulises Jaitt también recibió amenazas a través de Instagram, pero fue él quien terminó siendo denunciado por "amenazas" por parte de Cosme Iribarren, uno de los fiscales encargados del caso relacionado con la muerte de Natacha.

Tweet de Ulises Jaitt.

"Me denunció Cosme Iribarren, fiscal del caso Natacha. Entiendo que me quiere hacer una cama utilizando a un familiar. Su familiar fue quien hace más de un mes me amenazó por Instagram y me dijo ‘ya vas a caer’", reveló Jaitt.

Cabe destacar que, Natacha Jaitt falleció en febrero de 2019 y, aproximadamente un mes antes de su trágico deceso, emitió una advertencia similar a la de Ulises Jaitt a través de su cuenta de Twitter. En aquel momento, la mediática escribió: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, NO, YO NO FUI. Guarden tuit". Estas palabras generaron gran preocupación en ese entonces y continúan resonando en la memoria colectiva.

