Instagram

Enrique Pinti murió ayer 27 de marzo en el sanatorio Otamendi, a sus 82 años de edad. Su deceso fue producto de una diabetes que lo aquejaba desde el 2015, y su delicado estado de salud se exacerbó por unos problemas importantes en su sistema cardiáco.

El empresario Carlos Rottemberg, dueño y director del Multiteatro Comafi, dio detalles del velatorio y del lugar donde reposarán finalmente los restos del comediante. Luego de que hayan velado hoy hasta las 14 hs el cuerpo de Enrique Pinti en el hall del Multiteatro, trasladaran el féretro hasta el cementerio Memorial de Pilar, donde finalmente descansará en paz.

Último adiós a Enrique Pinti: dónde y cuándo será la inhumación.

Enrique Pinti será despedido como a él le hubiera gustado que fuera. Con humor. Así lo expresó Carlos Rottemberg, en comunicación con Intrusos. “Optamos por ponerle el mejor humor posible, porque es lo que en definitiva Pinti siempre planteó e irradió”.

La muerte de Pinti llegó luego de tres semanas de estar internado, bajo mucha reserva sobre su estado de salud. Su entorno familiar, según remarcan en el programa “A la tarde” de América TV, comenzó a dar información sobre su salud, cuando presagiaron que ya no había vuelta atrás.

Antonio Gasalla, mejor amigo de Enrique Pinti explicó porque no fue a su despedida

En comunicación con “A la Tarde”, el actor Antonio Gasalla, con más de 50 años de amistad con Enrique Pinti, decidió y con mucho dolor, no ir a darle el último adiós a su amigo. ¿Las razones? El entorno más cercano al humorista fallecido, le negó en sus últimos meses de vida, el contacto con él, según contó el actor.

Último adiós a Enrique Pinti: dónde y cuándo será la inhumación.

“Yo iba pero aveces me atendía alguien muy duro que no quería decirme nada. No me hablaba. Y yo llevaba por ahí algo que tengo, una foto con él, quería mandársela de vuelta, y qué sé yo. pero bueno, ya pasó, se murió”, expresó Antonio Gasalla.

“Yo que vivo a una cuadra de la casa de él, fui muchas veces, toqué timbre y me sacaron corriendo”, comentó el actor con dolor por la muerte de su amigo,en medio del hermetismo y la situación oscura que se generó alrededor de la vida de Enrique Pinti en sus últimos días.