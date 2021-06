James Michael Tyler, actor de “Friends” reveló que tiene cáncer avanzado

Tras la comentada reunión de Friends, uno de los actores de la popular serie anunció que tiene cáncer de próstata en la etapa 4. Se trata de James Michael Tyler, el querido Gunther, dueño del mítico bar Cental Perk.

"Está tan avanzada la enfermedad que ya se extendió a mis huesos. Estuve lidiando con este diagnóstico durante casi los últimos tres años. Es la etapa 4, cáncer en etapa tardía. Así que probablemente me atrapará", dijo.

James Michael Tyler, conocido por interpretar a Gunther, anunció en televisión que el cáncer se extendió a sus huesos y que sus piernas están paralizadas.

El actor, que tiene la parte inferior de su cuerpo paralizada debido a la agresividad del cáncer, explicó que la enfermedad estaba controlada pero que por la pandemia muchos de sus turnos fueron cancelados. "Me perdí de hacerme un análisis, lo que no fue bueno. Entonces, el cáncer mutó y así fue progresando", agregó.

James Michael Tyler no fue parte de la reunión porque estaba en plena quimioterapia cuando se grabó el especial y no quería que los fans lo vieran así. "Quería ser parte del especial. Inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todos los festejos. Fue agridulce, honestamente. Estaba muy feliz de ser incluido. Fue mi decisión no ser parte de eso físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería llevar una decepción", reveló.

Mientras se enfrenta al tratamiento con entereza, el actor busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana de cualquier tipo de cáncer y los chequeos periódicos de salud. "Mi objetivo el año pasado fue ver mi cumpleaños 59 y ahora es ayudar a salvar al menos una vida", confesó.

Friends, The Reunion: la cifra millonaria que cobraron los actores por el especial

El 27 de mayo se emitió en los Estados Unidos el tan esperado especial de HBO, Friends, The reunion, en el contexto de los 17 años del final de la serie. El elenco participó activamente de esta memorable noche con divertidas anécdotas e inesperadas revelaciones.

Ahora, en medio de las repercusiones que causó este reencuentro se supo cuánto cobraron los amigos por este esperado regreso. Según informó The Hollywood Reporter, Courtney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudroiw, Matt LeBlanc y Matthew Perry cobraron entre 2.5 y 3 millones por el especial Friends The Reunion.

Friends fue una de las series más exitosas de la historia. Durante la temporada 3 cada actor cobraba alrededor de 75.000 dólares por capítulo, una cifra que fue creciendo con el correr del tiempo. De hecho, en la novena y décima llegaron al 1.000.000 de dólares por capítulo.