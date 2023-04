Un audio enviado por Lucas Benvenuto confirma su reacción a la entrevista de Jey Mammón: “Estoy angustiado”

Lucas Benvenuto está pasando por un momento muy desafiante de su vida. Es que en cuestión de días pasó de ser una víctima sin ningún tipo de fama en los medios, a estar en boca de todos. La entrevista de Jorge Rial a Jey Mammón solo alimentó la conversación y ahora, el joven salió a hablar de su situación actual.

En diálogo con A la Tarde, Benvenuto le envió un extenso audio a Karina Mazzocco, en el que comenzó explicando su estado de ánimo: “Ando un poco angustiado por la situación de hoy, no lo voy a negar. Me gustaría que nuestras charlas sean pocas, pero lamentablemente me veo en la obligación de poder decirte cómo me siento”.

“Agradezco el interés de todos los medios y el abrazo que le dieron a mi historia... Quiero que sepan que mi lugar de trabajo es la vida, lo que a mí me da ganas de salir adelante. Es un lugar privado y lo último que yo conservo de mi privacidad en este momento”, continuó, remarcando la importancia que le da a su trabajo en este momento tan complicado.

Benvenuto también aprovechó para advertir a los periodistas que intentan entrometerse en su vida personal, explicando que no desea esa exposición para los chicos con los que trabaja. “Al menos que yo los invite para que vean cómo es la vida del Lucas de hoy... pero siento que no es la forma porque desde el domingo estaban haciendo guardia cuatro hombres adentro de un auto, sin bajar, sin micrófono, sin nada”, expresó, aclarando: “Yo estoy rodeado de menores de edad y ellos no tienen la culpa ni por qué saber de estas cosas, los adultos sí”.

El joven también apuntó contra Jey Mammón y opinó: “Estaría bueno acosar al que se denunció en vez de perseguir a la víctima, porque yo quiero que entiendan que voy a hablar con ustedes, pero a medida que lo vaya sintiendo y que mi psiquis esté bien”.

Lucas amplió sobre sus emociones al momento de abrirse y hablar con los medios, algo a lo que no estaba acostumbrado hace tan solo semanas atrás. “Cada vez que doy una entrevista es como una sesión de terapia en donde me revictimizo y es algo que no quiero más. Estoy angustiado, está todo bien con las personas de ese programa pero no voy a negar que me causa malestar”, señaló.

Finalmente, Lucas Benvenuto reconoció lo difícil que le resulta hablar sobre la angustiante situación vivida con Jey Mammón, asegurando: “Dar una entrevista me cuesta y tengo que tener charlas con mis terapeutas”.

