Un ex participante de Gran Hermano estuvo en Intrusos y protagonizó un sorpresivo momento al revelar que se escapó de la casa más famosa del país sin ser visto por la producción ni por sus compañeros.

Emanuel Di Gioia, que compartió su edición con Cristian U, confesó en el ciclo de América TV que rompió el aislamiento que caracteriza al programa. “Mi pelea con Jorge Rial, fue porque yo era la única cara visible que pudo hablar de un momento de injusticia, en este caso el regreso de Cristian U, que por contrato no se puede”, comenzó a explicar el joven.

Emanuel Di Gioia en la casa de Gran Hermano.

En diálogo con Flor de la V, Emanuel explicó: "La gente confunde con el repechaje, que si existe en todas las ediciones de Gran Hermano, el problema es que si un participante abandona no puede entrar de ninguna manera".

Además, Emanuel Di Gioia se mostró indignado con la producción tras su pelea con Jorge Rial: “En el adentro todos te catalogan, pero la producción por medio de la edición pueden hacer quedar bien al que quiera, como también los pueden hacer quedar mal. En ese momento mi juego no lo mostraban. Por medio de lo que te da la producción, vos tenés un termómetro de quién es el más fuerte afuera de la casa”.

Cómo rompió el aislamiento de Gran Hermano Emanuel Di Gioia en su edición

Mientras hablaban de lo sucedido con Furia Scaglione y la manera de conducir de Santiago del Moro, el exhermanito recordó una polémica situación que vivió en el reality: "Yo me escapé de la casa y eso no lo mostraron... Cuando daban las pilchas de los viernes para las fiestas temáticas, todos iban a elegir qué agarrar. Me dieron para vestirme de Aladín y me quería matar. Me dejaron una puerta abierta mientras todos se estaban cambiando...".

Por último, Emanuel Di Gioia reveló en vivo que estuvo en el estudio donde se grababa Gran Hermano: "Miré y no había nadie, y me mandé para el otro estudio, que me llevaba a donde Jorge hacía el vivo".

J.C.C