Desde que Jorge Lanata tuvo que ser internado, salieron a la luz diversas disputas familiares entre las herederas del comunicador y su última esposa. Todo este conflicto duró varios meses y ahora que el periodista falleció el pasado 30 de diciembre, volvieron a surgir las declaraciones sobre este tema. En este contexto, Sara Stewart Brow habló en una entrevista reciente y fue contundente al hablar sobre Elba Marcovecchio.

Luego de mantener un silencio absoluto durante el difícil proceso de internación posterior al fallecimiento de Jorge Lanata, Sara Stewart Brown, madre de la hija menor del periodista, decidió romper el silencio en una entrevista con Puro Show. "Sentía que tenía que cerrar algo y quería volver a tuitear pavadas. Pero no podía no decir nada, di mil vueltas y nada, hice eso. Dejé unas postales", expresó en referencia a sus publicaciones en X (ex Twitter) en memoria de su expareja y padre de su sucesora.

Además, habló sobre sus sentimientos y el de su hija en este complicado momento: "Estamos bien. Fue un año duro, fueron meses muy difíciles, pero la verdad es que estamos tranquilos. Hicimos todo lo posible por acompañar, por estar. Y él la verdad es que tuvo una vida, mil vidas y las vivió con todo. Así que no nos queda pesar. Estamos bien".

Lo que más destacó de esta nota fueron sus declaraciones sobre la última esposa de Jorge Lanata. La diseñadora fue clara al señalar que nunca pudo entablar una conversación con Elba Marcovecchio: "No importa. Ya está". También manifestó que no tiene interés en intentar dialogar con la letrada: "En principio, de mi parte no quiero".

Luego dejó en claro que se va a seguir sin meterse en la disputa por la herencia del emblemático periodista: "Yo no corto ni pincho en eso. No tengo idea".

