Una de las ex de El Polaco lo defenestró al compararlo con Fede Bal por las infidelidades: “No sé qué les pasa a los famosos”

Desde que Yanina Latorre tiró la gran bomba que venía anticipando, en la que exponía a Fede Bal por engañar con numerosas mujeres a Sofía Aldrey, muchísimas personas de diferentes ámbitos del espectáculo salieron a opinar del tema, repercusionando en decenas de polémicas.

Recientemente, Valeria Aquino, ex de El Polaco, se sumó a la conversación y comparó el comportamiento del actor con las de el padre de su hija Alma. En diálogo con Juan Etchegoyen, para Mitre Live, la bailarina logró analizar la situación y dar su opinión.

El Polaco, Valeria Aquino y Alma.

“Ante tanta danza de nombres, ¿a vos también te escribió Fede?”, le preguntó el periodista. Sin problema en tocar el tema, Aquino confirmó: “A mí no me escribió Fede Bal, es medio bravo”.

Etchegoyen no dejó pasar el momento y aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre las similitudes que había encontrado en cuanto a lo que ella había pasado. “¿Te hizo acordar a algo que viviste vos con El Polaco?”, le retrucó. Valeria, cuidando sus palabras, expresó: “Vi que Fede estaba en pareja y la engañó con varias mujeres”.

Fede Bal y Sofía Aldrey.

Luego, continuó con su lectura y lanzó: “Está picado Fede, qué lástima, que ganas de hacer sufrir a minas, déjate de joder”. La bailarina, quien al principio había evitado hacer una conexión con su situación personal, fue abriéndose de a poco. “No sé qué les pasa a los famosos, siempre me pregunté si los famosos sienten amor real por alguien, ¿aman de verdad?, mirá que he tenido oportunidades con famosos pero no me interesa, déjame de joder”, recordando las infidelidades por parte del cantante de cumbia cuando aún eran pareja.

A modo de conclusión, Valeria sostuvo: “Por ese lado no quiero más nada, mucho caretaje y mucha mentira, no sabés qué es verdad y qué no, ahora estoy con alguien y estoy muy bien”.

H.O