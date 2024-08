Yeyo De Gregorio hizó sus respectivos descargos por no haber sido invitado al Cris Morena Day, que se realizó el miércoles 28 de agosto en el Teatro Gran Rex. El actor siguió opinando en un programa de streaming y apuntó contra Lali Espósito.

Yeyo contó, en sus redes sociales, que se sentía un poco triste ya que nadie lo había convocado para que sea parte del homenaje a Cris Morena.

Caption

“Sí, estoy triste. Es medio feo, porque lo mío no fueron dos o tres temporadas. Lo mío no fueron 2 o 3 años. No fue un proyecto. Lo mío fue toda una carrera, fueron 10 años de éxito.. Más de 550 Gran Rex, 12 Luna Park, 13 Estadio Vélez, giras por todo el mundo…”, exclamó Yeyo De Gregorio en sus historias de Instagram.

Yeyo De Gregorio apuntó contra Lali Espósito por no ser invitado al Cris Morena Day

Yeyo De Gregorio es parte de un programa de streaming llamado 'Manta corta', fue ahí donde le pidieron al actor que diga una palabra que definiera a Lali Espósito. Yeyo dijo "Desilusión".

Luego explicó por qué, "Una persona con la que nacimos juntos, que compartimos escenario (el del Gran Rex) 10 años juntos, que no diga 'che pará, todo bien que por ahí vos o alguien tuvo un problema, pero mi compañero de toda mi vida fue Stefano, yo le mando un beso'".

El actor quiso que la artista argentina haga alguna alusión a él por los años compartidos en proyectos de Cris Morena. "Ella lo podría haber hecho y me desilusionó. Pero bueno, no importa, ya está. Debe tener un por qué, no lo sabemos" siguió diciendo Yeyo. Lali, por su parte, no salió a responderle hasta el momento.

Yeyo De Gregorio y Lali Espósito

Además, De Gregorio reveló como se sentía "Yo no estoy triste porque no me llamó alguien. Estoy triste por pequeñas personas que siento que compartimos la vida. Porque una cosa es compartir en un estudio, pero después compartimos Navidad, Año Nuevo, vacaciones, asados... Todo bien si todos respetan una idea, pero vos no respetes esa idea porque soy tu familia". El actor se refiere nuevamente a Lali Espósito, con otro que compartió esos eventos familiares es Agustín Sierra pero estuvieron un tiempo distanciados.

Agustín Sierra y Yeyo de Gregorio

"Raro... que bajada de línea fuerte como para que se ignore completamente y haya unos silencios como diciendo 'no se puede nombrar'. Yo lo sentí así, por ahí estoy equivocado, qué se yo", concluyó Yeyo De Gregorio.

Yeyo De Gregorio habló con Intrusos de su desilusión por no haber estado convocado al Cris Morena Day

El programa Intrusos lo fue a buscar a Yeyo De Gregorio para que amplíe su declaración sobre el homenaje a Cris Morena, donde el actor no fue invitado. En la nota insistió con que se siente triste y aclaró que no quería quedar como un resentido.

Yeyo De Gregorio junto a Lali Espósito y Agustín Sierra

"No es resentimiento, estoy triste porque ese es mi lugar. Fueron 10 años de laburo... Yo me formé, fue mi vida, le debo todo a Cris Morena", resaltó Yeyo. El cronista de Intrusos le preguntó sobre cuáles cree que fueron los motivos por los que no fue invitado al evento.

El actor dijo que no lo sabía y aclaró, "Si le buscamos el pelo al huevo, yo con Nico (Vázquez) me arreglé. Cachete (Sierra) vino a casa hace tres meses, estuvimos tres o cuatro horas hablando. No estoy peleado con nadie. Con Cris terminamos bárbaro".

Yeyo De Gregorio y Nico Vázquez

Además el actor contó que "Ayer me calenté cuando los vi, dije 'che, loco, ahí hice 600 funciones'. Lali por primera vez al Rex se subió al lado mío, con Cachete lo mismo. Toda una vida".

"Obviamente yo tendría que estar, pero no me llamó nadie", volvió a insistir el actor. "Fue una lástima, estoy dolido. Fue feo, horrible que te dejen así de lado", concluyó Yeyo De Gregorio.

Lali Espósito y Yeyo De Gregorio

Por ahora nadie salió ni a aclarar ni a contradecir los dichos de Yeyo. Las invitaciones fueron por parte de Olga y Cris Morena, las explicaciones capaz aparecen por ese lado pero hasta el momento nadie habló sobre las declaraciones del actor.

C.S.