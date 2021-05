Uno de los amigos de Pampita dio detalles desconocidos de la feroz pelea entre la conductora e Isabel Macedo

Ya ha pasado más de una década, pero el mito siempre estuvo presente y cada una siguió con su vida. Hace once años, la pelea "a las piñas" entre Pampita e Isabel Macedo en Punta del Este, dio que hablar.

Ahora, Gabriel Oliveri, quien es íntimo amigo de la conductora, recordó algunos detalles de lo que sucedió en TV Nostra, el programa conducido por Jorge Rial.

“Pampita pelea por lo suyo. Lo de Macedo…”, comenzó diciendo el panelista, trayendo a colación la supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña en ese momento.

“Es brava. ¡La cag… a palo!”, sumó con picardía Rial. Por su parte, Oliveri agregó haciendo memoria: “La gente que estuvo ahí cuenta que se descalzó, tiró las sandalias, saltó los sillones porque no llegaba por el caminito normal, la arrastró a la puerta y la agarró de las crenchas”.

Connie Ansaldi dio detalles desconocidos de la pelea entre Macedo y Pampita, por Vicuña

Pasaron once años cuando, en el verano de 2010, en una reconocida disco de Punta del Este, Pampita e Isabel Macedo fueron la artífices de un verdadero escándalo que tomó por sorpresa a todos los medios y las otras celebridades que presenciaron el momento. Era el festejo de Año Nuevo y en medio de los rumores de romance entre la actriz y Benjamín Vicuña (por ese entonces esposo de la conductora) ambas mujeres se fueron a las manos. Connie Ansaldi, quien estuvo en esa celebración reveló detalles inéditos de lo que sucedió.

Invitada a "Los Ángeles a la Mañana" la periodista no se guardó nada: “sí, las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía ‘¿qué hago?’. Era un desmadre”, explicó ella cuando Ángel de Brito le preguntó sobre el escándalo que vivió en primera persona.

Salieron a la luz detalles sobre la reacción de Pampita contra Macedo.

“Carolina y Benjamín venían de una fiesta y llegaron más tarde. Caro se pone a bailar arriba del sillón y en frente, a dos metros, estaba Isabel. Carolina la miraba y yo le dije a Benjamín: ‘llevátela’. La miraba porque era vox populi lo que había pasado ahí, todos lo sabíamos”, dijo sobre el supuesto affaire entre el actor y la actriz.

Lo que Connie negó fue que Isabel le hubiera bailado sensualmente a Benjamín, como se decía: “eso es mentira, Isabel bailaba como todos. No es que la provocaba, es que era una situación provocadora. El era muy desprolijo, no había sido la primera, ni la última, ni la única. Era un desprolijo total. Benjamín estaba nervioso. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó”. “Macedo salió para la salida y Caro salió corriendo atrás. La agarró, ahí fuimos corriendo todos detrás, la agarró seguridad y yo la metí para adentro. Le dije ‘Caro, acá no’ y todos me gritaban ‘tenela, tenela”.

La frase que Pampita le dijo a Isabel Macedo: "esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos"

Incisivo, Ángel preguntó que le decía Pampita mientras Connie la retenía y allí la panelista arrojó la tremenda frase que la conductora repitió más de 10 veces: “Me dijo ‘esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’. Y yo le dije ‘bueno, no importa pero el que tiene la culpa es tu marido’. Porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa con tu mujer, la culpa la tenés vos”.