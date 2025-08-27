Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, impone estilo con encaje y denim

Arteba realizó la preapertura de su edición 2025 en Costa Salguero. El evento reunió a artistas, coleccionistas, referentes culturales y personalidades del mundo social. Juliana Awada y su hija Valentina Barbier, destacaron con impresionantes estilismos en la feria de arte contemporáneo más importante del país, aportando glamour y elegancia al ambiente cosmopolita.

Camila Pitana, Juliana Awanda y Valentina Barbier

Si bien Awada volvió a confirmar su impronta clásica y chic, la gran sorpresa de la noche fue su hija, Valentina Barbier. Con apenas 22 años, la joven decidió mudarse a Europa para estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Zúrich. Sin embargo, cada vez que regresa a Buenos Aires, impone su propio estilo, casual y arriesgado que empieza a posicionarla como un referente de la moda.

El impresionante atuendo de Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada

Valentina Barbier apostó por un look en donde el protagonista fue el top de encaje negro transparente, una prenda que jugó con la sensualidad sin perder la elegancia. Los detalles florales aportaron textura, mientras que el sujetador negro le dio un contraste sútil y moderno.

Para equilibrar lo arriesgado del encaje, Barbier utilizó unos jeans rectos de tiro alto, un clásico atemporal que suavizó el conjunto y le aportó un aire relajado. Esta combinación entre lo sexy y lo casual, no habla solo de buen gusto, sino de una forma de vestir que refleja naturalidad y confianza.

Juliana Awada, Larisa Andreani y Valentina Barbier

El look se complementó con un blazer de cuero negro llevado al hombro, una pieza que agregó actitud y un aire rocker-chic, funcionando como un puente perfecto entre la sensualidad de la parte superior y la sobriedad de la inferior.

Los accesorios que elevaron el look de Valentina Barbier

Uno de los detalles que se robó la atención fue la cartera tipo crossbody tejida marrón, que rompió con la hegemonía del negro. Este accesorio no solo sumó textura, sino que demostró la capacidad de Valentina Barbier de incorporar elementos que aumenten su estilismo considerablemente.

Valentina Barbier, Angie Landaburu y Juliana Awada

Por último, los zapatos en punta negros cumplieron la función de estilizar su silueta y aportar sobriedad. Clásicos, discretos y femeninos, lograron completar el outfit de manera perfecta, logrando un balance entre lo juvenil y sofisticado. Con su aparición en arteba 2025, Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, demostró que entiende el lenguaje de la moda y que sabe como jugar con las prendas para crear un estilo que combine frescura y carácter.

Fotos: Prensa ARTEBA