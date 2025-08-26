Ángela Torres reveló un importante detalle sobre su separación de Rusherking: "Le agradezco mucho"

La separación de Ángela Torres y Rusherking sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales. Los cantantes se dieron muchas oportunidades para seguir estando juntos, pero luego salieron rumores de infidelidad que apuntaron contra él. Tras estos dichos, se dio a conocer que habían decidido separarse, y mantuvieron la privacidad de los hechos. Sin embargo, Ángela se sinceró sobre su vida romántica y reveló un importante detalle sobre su ruptura.

Ángela Torres sobre su separación de Rusherking: "Le agradezco mucho"

Ángela Torres es una de las artistas más románticas de la industria, y no duda en darse una oportunidad al amor siempre que puede. Su última relación fue con Rusherking, y fue una de las más polémicas y observadas por los usuarios de las redes sociales. Ambos comenzaron como amigos, luego de que el cantante estuviera con la China Suárez, y se enamoraron con el tiempo. Sin embargo, tuvieron dos momentos de separación que terminaron con el noviazgo.

Pero esta no fue la única relación en la que estuvo la cantante. En una entrevista con Urbana Play, reveló que era una persona muy noviera, ya que había estado en pareja desde los 15 años. “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”, contó la artista. Fue en esta misma charla, donde reveló quién fue el que tomó la decisión de separarse, y que es muy diferente a lo que siempre le pasó con sus anteriores parejas.

Muchos usuarios consideraron que, dado los rumores de infidelidad, había sido ella la que terminó la relación. Pero, por el contrario de lo que se esperaba, reveló que fue él el que tomó la decisión. “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”, reveló Ángela, destacando que fue la mejor elección que pudieron tomar. De esta manera, las opiniones variaron sobre cómo estaba realmente la pareja al momento de terminar, pero la mayoría coincide de que ella habría estado de acuerdo con su expareja.

Tanto Rusherking como Ángela Torres decidieron enfocar su atención en sus amigos cercanos y su música. Ambos comparten sus proyectos distintos en sus redes sociales, y sus fanáticos no tardan en reaccionar. Sin embargo, desde el momento en que anunciaron su separación, no volvieron a mantener interacciones entre ellos. Por su parte, la artista no duda en responder preguntas al respecto, pero se guarda la mayor parte de los detalles para la intimidad.

