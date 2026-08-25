Valentina, la hija de Mario Pergolini, mostró todo lo que salió mal de su audición en Popstars

El legendario reality show musical Popstars regresó con todo en su edición 2026, el lunes 24 de agosto, en telefe y Disney+. Tras 25 años de ausencia, el programa que marcó una era volvió para buscar a las nuevas integrantes de una banda pop femenina. Bajo la conducción de Nico Vázquez, la apertura mostró la enorme ilusión de miles de jóvenes de todo el país, y los primeros sentimientos al conocer al exigente jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García.

Entre la multitud de chicas que hicieron largas filas para audicionar, se destacó la presencia de Valentina Pergolini, la hija de 20 años de Mario Pergolini y Dolores Galán. A pesar de cargar con el apellido, la joven artista ya había empezado a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación, pero decidió presentarse con para exponer sus talentos en la música. Si bien el final fue bueno, el camino hasta llegar a la audición estuvo lleno de fallas, que provocaron las risas y la resistencia de Valentina.

Popstars

La preparación fail de Valentina Pergolini para Popstars

Valentina Pergolini, la hija de 20 años de Mario Pergolini y Dolores Galán, fue una de las valientes que se apuntó al desafío de Popstars, en búsqueda de ser una de las nuevas integrantes de una banda de pop femenina. Si bien ella ya dio sus primeros pasos en el mundo artístico, se la jugó por exponer sus talentos en el canto, lejos de la actuación que siempre había elegido. Es por eso, y con una comunidad de más de 10 mil seguidores en Instagram atentos a su día a día, que decidió compartir con mucha gracia el caótico proceso previo a su presentación.

Aprovechando la tecnología, reveló en su cuenta de TikTok que gran parte de su preparación artística ocurrió en su habitación. Para ensayar su rutina y coordinar los acordes de su presentación, la joven participante utilizó la aplicación web conocida como Gesture Synth, que sirve para tocar un sintetizador virtual utilizando los movimientos de las manos frente a la cámara. El sistema reconoce los dedos mediante algoritmos de inteligencia artificial, mapeando los gestos en tiempo real para activar acordes musicales. El experimento terminó resultando en un divertido intento fallido debido a la extrema dificultad de cantar mientras gesticulaba, y a las dudas sobre si estaba eligiendo los acordes correctos.

A pesar de los problemas técnicos con la música, llegó el gran día y tuvo que sortear la elección del vestuario. En sus historias de Instagram, Valentina mostró el detrás de escena de su habitación repleta de prendas amontonadas sobre la cama mientras definía su imagen para el debut. Finalmente, gracias al trabajo de su estilista Antonia Massa, logró armar un look llamativo inspirado en la estética Y2K. La participante se vistió con un chaleco metalizado plateado con cierre frontal y capucha, combinado con un pantalón deportivo fucsia de tiro bajo. Este atuendo fue acompañado por la elección de canción, y le dio la cuota final para el feliz resultado.

Valentina Pergolini y su preparación para Popstars

La audición de Valentina Pergolini, la hija de Mauro Pergolini

Las audiciones para Popstars reunieron a más de tres mil aspirantes en un masivo casting presencial, en el Estadio Parque Roca. El momento de Valentina Pergolini llegó y fue uno de los televisados y más comentados, durante la emisión el lunes 24 de agosto del 2026. La joven debió pararse frente al micrófono y mostrar su número: 2274, identificación dentro del programa. A pesar de los lógicos nervios del debut, y con una propuesta fresca, urbana y fiel a la estética de los años 2000, la artista de 20 años interpretó una enérgica versión a capella de "Baby One More Time" de Britney Spears.

Su afinación, sumada al carisma natural y al despliegue corporal que mostró durante los intensos 30 segundos que duró la prueba, lograron cautivar a los especialistas. Finalmente, los evaluadores anunciaron a las elegidas, y Valentina se emocionó al ver que avanzaría en el reality show. Horas más tarde, las redes sociales y sus seguidores expresaron su felicidad al ver lo que había logrado hacer, y ella misma mostró que seguiría esforzándose con la misma forma de preparación que tuvo en un comienzo.

La audición de Valentina Pergolini, la hija de Mauro Pergolini

El debut de Valentina, la hija de Mario Pergolini, marcó el comienzo de un camino para la artista dentro de Popstars, la edición del 2026. A pesar de los divertidos errores durante sus ensayos con herramientas virtuales y del desorden de ropa en su habitación, la joven de 20 años logró transformar esos momentos fallidos en una sólida carta de presentación para el exigente jurado. Sus seguidores esperan con ansias los siguientes pasos dentro del programa, y lo lejos que llegará la artista.

A.E