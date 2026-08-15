Vuelve Pop Stars y reaparece el casting que convirtió a Valeria Gastaldi en una Bandana

La televisión argentina se prepara para recibir nuevamente el formato que revolucionó la industria del entretenimiento a principios de los 2000. El regreso de Pop Stars trae consigo la nostalgia por aquel proceso de selección que permitió el nacimiento de fenómenos musicales como Bandana. En este contexto, se hizo viral el casting de Valeria Gastaldi, una de las figuras más emblemáticas de la banda, quien vivió en carne propia la tensión de aquel casting que cambió su vida para siempre.

Valeria Gastaldi formó parte de Bandana y luego hizo su propio camino

Valeria Gastaldi: ​la preparación detrás del miedo en Pop Stars

​La noche previa a la audición individual, Valeria buscaba desesperadamente la calma, aunque los nervios acechaban en cada rincón. "Trataba pero no podía", confesaba la artista sobre la ansiedad lógica de quien se enfrenta a su primera gran oportunidad frente a un jurado exigente. Para mitigar esta incertidumbre, la joven practicaba coreografías y movimientos, consciente de que el cuerpo suele reaccionar de manera inesperada ante la adrenalina del momento.

​A pesar de haber planeado cada detalle de su presentación en el Hotel Hilton, ella sabía que la presión podía jugarle una mala pasada. "En definitiva, siempre en el momento justo de hacer lo que habías planeado, con los nervios y la adrenalina, te sale cualquier cosa", explicaba sobre esa lucha interna por mantener el control en un entorno altamente competitivo. Esta vulnerabilidad humana es, precisamente, lo que conecta al espectador con la figura que años después llenaría teatros.

​Un hit para brillar según Valeria Gastaldi

​Al llegar al lugar del casting, la estrategia de Valeria resultó fundamental para destacar entre cientos de aspirantes. Con el cancionero en mano, optó por un clásico de Jennifer López, Let's Get Loud, buscando transmitir energía y actitud positiva desde los primeros segundos de su actuación. Su elección no resultó casual, ya que buscaba un tema movido que le permitiera mostrar su versatilidad frente a los jueces.

​Ya frente al panel evaluador, la cantante intentaba mantener su mente despejada mientras repetía internamente un mantra de serenidad. "Por adentro pensaba: soltate, soltate, soltate", recordaba sobre aquel instante preciso donde la duda se transformaba en acción. El miedo a que su cabeza la traicionara y olvidara la letra la acompañó hasta el final, pero su determinación fue mucho mayor que cualquier inseguridad técnica o física.

El famoso quinteto Bandana.

​Un veredicto que marcó el camino de Valeria Gastaldi

​El momento más crítico ocurrió tras finalizar su interpretación, cuando el jurado decidió deliberar sobre su futuro en el programa. Mientras esperaba, Valeria experimentaba una mezcla de alivio y una ansiedad profunda por conocer la opinión de quienes definían su continuidad en el certamen. "Me gustaría saber lo que deliberaron", pensaba con la lógica incertidumbre de quien entrega todo en una sola oportunidad.

Valeria Gastaldi

​La noticia positiva no tardó en llegar: el jurado reconoció su talento, calificándola como "fantástica" y confirmando su avance hacia la próxima etapa del reality. Aquella validación no solo representó un pase técnico en el concurso, sino el inicio de su carrera profesional en Bandana. "Me sentía muy feliz, sintiéndome mucho más segura que seguía adelante", concluyó Valeria sobre aquella jornada que, años después, sigue inspirando a los nuevos talentos que sueñan con triunfar en el escenario.

​Más allá de la fama y los aplausos, queda el recuerdo de aquel casting donde Valeria Gastaldi con sueños decidió soltarse, superando sus propios miedos para convertirse en una estrella.