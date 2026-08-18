Con el regreso de Pop Stars, así fue el casting que transformó a Lissa Vera en una Bandana

Tras varios años de ausencia, Popstars vuelve a la pantalla de Telefe con una propuesta renovada que busca recuperar el espíritu que hizo vibrar a toda una generación, donde se descubrieron a talentosos artistas, entre ellos, Lissa Vera, que dejó una huella imborrable en la historia del programa y en el corazón de los fanáticos de Bandana.

Así fue la primera audición de Lissa Vera para entrar en Popstars

Hace más de dos décadas, en aquel entonces una joven de 19 años llamada Lissa Vera se presentó en el casting de Popstars, un evento que cambiaría su vida para siempre. En aquel video retro que circula en las plataformas digitales, se puede apreciar la pasión y el entusiasmo con los que esta artista en ciernes se mostró ante los jurados, sabiendo que aquel momento sería el inicio de su camino en la música.

Lissa Vera//Instagram

“Soy María Elizabeth Vera, estudiante, y vivo en San Justo”, fue la presentación que realizó, portando con orgullo el número cinco que la identificaba en la fila interminable de aspirantes. La joven contó que acampó durante varias noches y compartió turnos con la madre de una amiga para asegurarse un lugar en la audición, demostrando la determinación que la caracterizó desde un principio. Sus padres, presentes en la sala, la alentaban con entusiasmo, conscientes de que estaban siendo testigos del inicio de una carrera prometedora.

“Durante todo este tiempo estuve practicando, es algo que hago toda mi vida y me gustaría ser una popstar”, confesó con sinceridad, dejando entrever su deseo ardiente por la música. También fue clara al expresar su actitud positiva ante cualquier resultado: “Quiero hacer una aclaración: salga lo que salga, yo igual voy a estar agradecida”.

Lissa Vera//Instagram

Cuando llegó el momento de mostrar su talento, optó por interpretar la icónica canción “I Will Always Love You”, de Whitney Houston, una balada que le permitía demostrar su registro vocal completo, desde lo más bajo hasta lo más alto. A pesar de que pasaron varias horas esperando su turno en el casting, Lissa Vera se lucio conquistando al exigente jurado.

La segunda parte del casting de Lissa Vera para ser una Bandana

Pero su talento no se quedó solo en la balada, Lissa Vera también mostró su versatilidad con un tema más movido, “Genio atrapado”, de Christina Aguilera, una de sus ídolas. Bajo la dirección de Magalí Bachor, quien le brindó algunos consejos para la interpretación frente a la cámara, la joven aspirante dejó una impresión positiva en el jurado. Fernando López Rossi, uno de los miembros del jurado, reconoció su potencial: “Creemos que tenés una gran capacidad de movimiento, te comés el mundo cantando y bailando. Trabajá eso porque es lo tuyo”.

Bandana//Instagram

Finalmente, tras un suspenso que parecía interminable, le comunicaron que había pasado a la siguiente etapa. La emoción invadió a Lissa, quien agradeció con una sonrisa gigante y abrazó a sus padres, demostrando la felicidad del momento. “Estoy viva, sobreviví. Es algo para lo que vine al mundo, así que tengo que hacerlo ahora o no lo hago más”, afirmó en las inmediaciones del estudio, comprometida a dar todo su potencial para brillar en el escenario.

El regreso de Popstars también trae a la memoria a otros artistas que surgieron de aquella primera generación y que resultaron ganadoras del concurso. Lourdes Fernández, que más tarde adoptó el nombre artístico Lowrdez, Valeria Gastaldi, Ivonne Guzmán y Virginia da Cunha, quienes junto a Lissa Vera formaron parte del exitoso grupo femenino Bandana. Unidas, alcanzaron un gran reconocimiento, vendiendo miles de discos, realizando giras por todo el país y participando en proyectos como la película Vivir Intentando y un videoclip para la película de Disney, Lilo y Stich.

El relanzamiento del programa no solo busca rescatar el espíritu de aquella época dorada, sino también descubrir nuevas voces que puedan seguir los pasos de estas artistas que marcaron una época. La viralización del casting de Lissa Vera de 2001 es solo el comienzo de una temporada que promete revivir la magia y el talento que hizo de Popstars un fenómeno. Con la nostalgia a flor de piel y la expectativa por descubrir nuevas estrellas, el programa regresa con más fuerza que nunca.