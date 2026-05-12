El look de Valentina, la hija de Mario Pergolini, para festejar su cumpleaños: bucanera y tartan skirt

Mario Pergolini es uno de los conductores más carismáticos de la radio y la televisión argentina. Él llama la atención de todos con sus disparatadas frases y su capacidad de sobrellevar diversas entrevistas y temáticas. Sin embargo, sus hijos lograron formar sus caminos en la vida pública, lejos de la imagen de su padre. Valentina Pergolini, la única mujer entre los herederos, marcó su pasión por la actuación y se volvió una amante de la moda de las it girls.

En los primeros días de mayo, la joven celebró su cumpleaños rodeada de amigos y en una noche íntima y divertida. Allí, desplegó un look digno de "dark academia" y marcó algunas de las tendencias de la moda que más la acompañan. Entre una torta de chocolates, bebidas con sus seres queridos y una sesión de fotos canchera, dejó en claro cómo mezclar las bucaneras con el tartan skirt, marcando un estilo chic.

El cumpleaños de Valentina Pergolini

El look "dark academia" de Valentina Pergolini para su cumpleaños

Valentina Pergolini es la hija menor de Mario Pergolini y Dolores Galán, que encontró su pasión en la actuación y en ponerse en la piel de diferentes personajes. Desde siempre mostró su dedicación al estudiar baile y canto, y se destacó por mantener una vida pública en redes sociales, con más de 9 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Esta comunidad no solo sigue sus trabajos en el teatro y los premios que se lleva por eso. Sino que además la toman como una referencia clave fashionista, de los looks chic y góticos.

En su cumpleaños, la joven marcó su amor por algunas tendencias, dando un giro a la estética "dark academia", que fusiona los colores oscuros con la moda preppy. Para eso, lució un top ceñido al cuerpo, con escote cuadrado y enganche de estilo corset en el frente. Como prenda estrella, y parte de sus favoritos de siempre, optó por tartan skirt, una falda de tiro alto con estampado de cuadros Príncipe de Gales en tonos grises. Para cerrar este look, con un estilo Y2K, optó por unas bucaneras de cuero negro con acabado satinado, elevando el conjunto de algo casual a algo más nocturno o sofisticado.

El look de cumpleaños de Valentina Pergolini

El tartan skirt de Valentina Pergolini, y sus diferentes estilos

Una prenda clave del estilo preppy, que fusiona la moda adolescente escolar con los looks chic, es el tartan skirt. Esta falda se distingue del resto por su estampado estilo escocés, que se volvió un símbolo de rebeldía punk. En la actualidad, sus diseños varían constantemente, y Valentina Pergolini encontró una forma de exponer su estilo artístico, muy ligado a la actuación y a lo canchero, al utilizar estas faldas en diferentes ocasiones.

La hija de Mario Pergolini optó por las mini skirt o las de corte irregular, para estar cómoda en eventos al aire libre. Sin embargo, también se volvió la prenda protagonista de su look de cumpleaños, dejando en claro su amor por los colores oscuros y los looks góticos. El tartan es una prenda muy versátil, siendo la elegida para eventos de día o nocturnos, y marcando, nuevamente, un reingreso de la moda de los 2000, ligada a lo escolar.

El tartan skirt de Valentina Pergolini

Valentina Pergolini marcó su favorito: la campera de cuero en todas sus temporadas

Valentina Pergolini tiene algunas prendas clásicas que la acompañan a desplegar su estilo de it girl artista. Lejos de sus disparatados cambios de personajes que le permite hacer la carrera de sus sueños, ella mantiene un amor por los colores oscuros y los estilos cancheros, en contrario de la elegancia sofisticada de las celebridades. Es por eso que la campera de cuero también se volvió una prenda protagonista en su look de cumpleaños, y que ella utiliza en diversas ocasiones.

Este abrigo es uno de los más elegidos de todos los usuarios para marcar una moda urbana en diferentes climas. Algunos tiene agregado de pelo sintético dentro para proteger de las bajas temperaturas, mientras que otros se vuelven ligeros para el fresco del verano. La hija de Mario Pergolini encuentra en este abrigo una comodidad absoluta, ya sea para salir del teatro y dirigirse a su casa como para eventos elegantes o viajes al exterior.

La campera de cuero y Valentina Pergolini

En su cumpleaños, en mayo del 2026, ella optó por realizar un festejo nocturno íntimo con amigos. Allí, lo canchero y lo ideal para fiestas se volvió el centro de la escena dentro de la casa de Pergolini. Sin embargo, lo que enamoró fue el look que la joven eligió para dejar en claro su amor por el preppy y las tonalidades oscuras. Bucaneras y el tartan skirt, junto con una campera de cuero y un corset de escote cuadrado, fue la elección de Valentina Pergolini para ser la agasajada de una noche que significó diversión y un momento único, en medio de su crecimiento como actriz de teatro.

A.E