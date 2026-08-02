Mario Pergolini se sinceró sobre la educación de sus hijos: “Fueron a las mismas instituciones y son tres personas muy diferentes"

El regreso de Mario Pergolini a la televisión también dejó al descubierto una faceta más personal. En distintas entrevistas, el conductor abrió las puertas de su intimidad y compartió detalles poco conocidos sobre su vida familiar, el vínculo que construyó con sus tres hijos -Tomás, Matías y Valentina-, su relación con su esposa, Dolores Galán, y los recuerdos de sus padres, Beatriz Manzione y Edmundo Pergolini. En esta oportunidad, durante una entrevista con Telenoche (eltrece), el periodista volvió a hablar de su rol como padre y reflexionó sobre la crianza y las diferencias de personalidad entre sus herederos.

La paternidad de Mario Pergolini y cómo acompañó el desarrollo individual de sus hijos

Mario Pergolini siempre procuró mantener a su familia al margen de la exposición pública, especialmente cuando se trataba de sus tres hijos y de su esposa, Dolores Galán. La pareja lleva más de tres décadas de relación y, desde el comienzo de su historia de amor, compartió la decisión de preservar su vida privada, mientras el conductor consolidaba su carrera y se convertía en una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio.

Hijos de Mario Pergolini | Instagram

Sin embargo, con el paso del tiempo, el productor comenzó a mostrarse más abierto a la hora de hablar de su intimidad. Así quedó reflejado en la entrevista que mantuvo con Nelson Castro para Telenoche, donde reflexionó sobre la crianza de Tomás (32 años), Matías (28) y Valentina (20), la formación que recibieron y las distintas personalidades y caminos que cada uno eligió construir, pese a haber crecido bajo el mismo techo.

“Tres hijos que fueron casi a las mismas instituciones y son tres personas totalmente diferentes”, aseguró. A continuación, destacó que, en esa diversidad de personalidades, su esposa, Dolores Galán, tuvo un papel fundamental. “A mis hijos los hice al lado de una mujer que les mostró otra parte”, expresó, en referencia a la influencia que tuvo en la crianza y a cómo les permitió conocer dos universos muy distintos: el de la “vida real”, y el de la exposición pública que atravesó su carrera.

Hijos de Mario Pergolini | Instagram

En ese sentido, el conductor profundizó su reflexión: “Incluso otra parte de ser famoso, otra parte de entender lo que son los medios, lo que es la vida real, los contextos”. Para Pergolini, la crianza fue el resultado de un trabajo compartido, en el que ambos asumieron un rol complementario. “Creo que este fue un trabajo de todos: quién soy, quién es ella, quiénes son nuestros hijos”, resumió, al tiempo que destacó el compromiso que construyeron como pareja para acompañar el crecimiento de tres personas con intereses, personalidades y recorridos muy distintos.

Mario Pergolini y Dolores Galán

El recuerdo de Mario Pergolini a su madre y el valor que tiene para él su familia

Para Mario Pergolini, la familia ocupa un lugar central en su vida. “Para mí es absolutamente todo. Yo mi vida la baso en lo que es mi familia”, aseguró. Aunque continúa preservando la intimidad de Tomás, Matías y Valentina, el comunicador dejó en claro que se siente orgulloso de la crianza que, junto a Dolores Galán, les brindó durante todos estos años. Para él, cada uno representa el resultado de un acompañamiento basado en el respeto por sus individualidades y la libertad para construir su propio camino.

Mario Pergolini junto a su madre, Beatriz Manzione | Redes Sociales

Por otra parte, al recordar la muerte de su madre, Beatriz Manzione, Pergolini reconoció: “Uno no está preparado para que los padres se vayan hasta que te pasa”. Aun así, destacó el profundo legado que ella dejó en su familia y la influencia que ejercieron las mujeres a lo largo de su historia. “Era un matriarcado mi familia”, contó. En esa misma línea, recordó a las figuras femeninas que marcaron su vida: “Cada una de las mujeres, mi nona, mi abuela, mi madre... hemos vivido bajo el poder de las mujeres”, concluyó.

Lejos del personaje irreverente que construyó frente a las cámaras y los micrófonos, Mario Pergolini mostró una mirada íntima sobre la paternidad y el legado familiar que dejaron las mujeres que conformaron su árbol genealógico. Sus palabras dejaron al descubierto que, por encima de cualquier éxito profesional, el mayor orgullo pasa por la familia que formó y por los valores que buscó transmitir en estas más de tres décadas a sus hijos.