Luisana Lopilato carga con una causa judicial desde hace más de 10 años. La actriz argentina comenzó en el mundo del espectáculo desde muy pequeña actuando en comerciales, en tiras infantiles junto a Cris Morena y luego se convirtió en una gran figura de las series adolescentes.

Además, en su larga trayectoria, la esposa de Michael Bublé también ha trabajado como modelo para diversas marcas de indumentaria, cosmética y más rubros. De todos modos, existe una publicidad que realizó en Uruguay cuando era muy pequeña para la empresa de alarmas Punta Systems (Nautiland S.A.), que ya no existe.

Frente a esta publicidad, Lopilato exige que ya no se use su imagen, además de un pago millonario por el uso indebido de la misma a través de los años. Este comercial se utilizó desde 1999 hasta 2006 y actualmente aún quedan carteles con su rostro. "Esa era yo, y llamé de buena manera para que no usen más mi imagen. Pero nunca lo hicieron", expresó la actriz según recogió Paparazzi.

El juicio de Luisana Lopilato

Defendida por el Dr. Santiago Clavijo, la causa de Luisana lleva ya 11 años en la justicia y días atrás hubo un avance que muestra la posibilidad de una resolución. "Como no me dieron bola, lo judicializamos", expresó en el pasado la actriz para expresar la decisión de ir a la justicia.

En cuanto al monto que Luisana Lopilato podría cobrar por esta causa, desde el medio El Observador aseguran: "Luisana presentó una demanda por uso indebido de imagen con las valoraciones de perjuicio y de lucro cesante que calculados al día de hoy, podrían superar los 5 millones de dólares, a las empresas Punta Systems y la multinacional Prosegur”.