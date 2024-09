Jorge Lanata es un personaje muy mediático, y todo lo relacionado con su vida genera revuelo en los medios de comunicación. Recientemente, se reveló que el periodista no goza de buena salud y, desde hace unos días, fue trasladado nuevamente al Hospital Italiano tras pasar un tiempo en la clínica Santa Catalina, especializada en rehabilitación. Hace algunos meses, Maite Lanata, reconocida actriz, fue vinculada al conductor, lo que la llevó a aclarar la situación con contundentes palabras.

Jorge Lanata

Cuál es el verdadero vínculo entre Maite Lanata y Jorge Lanata

La reconocida actriz formó parte de producciones como El Elegido, 100 Días para Enamorarse y El Marginal, entre otras. Hace unos meses, Maite fue vinculada a Jorge Lanata por un supuesto parentesco, específicamente como su "sobrina", lo que enfureció a la actriz, quien rápidamente salió a desmentirlo: no tiene ninguna relación familiar con el conductor.

Maite Lanata

Maite compartió una historia en Instagram con una captura de un titular de la revista Oh La La: "Jardín de Bronce: Maite Lanata, sobrina de Jorge, habla sobre su papel en la serie de HBO Max". A lo que ella respondió: "'¿Sobrina de Lanata?' ¿En serio?", dejando en claro que no existe ningún vínculo entre ambos.

Luego de este episodio en redes sociales, Maite Lanata visitó el programa de Elizabeth "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale, donde habló sobre este supuesto vínculo con Jorge Lanata. "Depende de quién me lo pregunte, a veces respondo que soy pariente y a veces que no. Hay contextos en los que conviene y otros en los que no", comentó la actriz entre risas, ante la pregunta de los conductores. Ante la insistencia de Vernaci, quien le preguntó: "¿Para acá sos o no sos?", Maite respondió divertida: "Acá no soy (risas). Vengo a reivindicarlo".