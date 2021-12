Vero Lozano lanzó una fuerte crítica contra Fabián Gianola

Luego de que Fabián Gianola fuera acusado por seis delitos de abuso sexual, y mientras se espera su declaración ante la Justicia, Vero Lozano hizo un fuerte descargo contra el actor.

"Creo que no debo pedir perdón por algo que no hice", había dicho Gianola lo que hizo enfurecer a la conductora de "Cortá por Lozano".

"Hacés un chivo y un descargo frente a una denuncia de abuso sexual...Todo muy normal", lanzó Lozano sin filtro. " El acusado hace su descargo... Los vinos hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito que se le imputa; la culpa siempre es del otro/a", sentenció Vero a través de sus redes sociales.



La conductora utilizó su cuenta de Twitter para hacer este descargo donde compartió unas capturas de pantalla de Gianola hablando en TV.



Así fue el día que Fabiola Yáñez denunció a Fabián Gianola

En las últimas horas se volvió viral una entrevista de 2018 en donde Fabiola Yañez, la actual Primera Dama, relató en primera persona las situaciones incómodas que vivió con el actor cuando compartieron escenario en la obra "Entretelones".

“Al ver que el mensaje de Mercedes Funes en Twitter y cómo trataron el tema, me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él”, comenzó Fabiola.



“Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”.

La hoy Primera Dama, tuvo que tomar recaudos para evitar quedar expuesta a situaciones incómodas: “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él”.

