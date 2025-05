De Verónica de la Canal a Luciana Barroso: las argentinas que brillaron en la Met Gala

Con la Met Gala 2025 a la vuelta de la esquina, el mundo de la moda ya se prepara para uno de los eventos más esperados del año. Este prestigioso encuentro benéfico en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York no solo marca tendencias globales, sino que también se convierte en una vitrina para las celebridades más influyentes del planeta.

En este contexto, varias figuras argentinas supieron dejar su huella con looks que deslumbraron tanto a la crítica como al público. A continuación, un recorrido por los atuendos más memorables de las argentinas que brillaron en la alfombra roja.

Las argentinas que arrasaron con sus vestuarios en la Met Gala

El sello argentino en la Met Gala

1. Verónica de la Canal

Pionera en llevar la estética barroca y romántica al plano internacional, Verónica de la Canal participó de la Met Gala 2022 con un diseño propio que evocó su característico estilo de época. Con bordados artesanales y una delicada corsetería, la diseñadora de alta costura realizó una propuesta inolvidable.

2. Camila Morrone

Aunque no nació en Argentina, la actriz y modelo Camila Morrone tiene raíces nacionales bien marcadas y en más de una oportunidad ha explicado el sentimiento y el vínculo que tiene hacia el país. Deslumbró en la Met Gala 2024., vestida por Chanel, su look se inclinó por los volados y las plumas. Se trata de un diseño que cuenta de una pollera larga conformada de plumas en color azul metálico junto con un top strapless con mangas globo y volados.

Camila Morrone en la Met Gala 2024

3. Sofía Sánchez de Betak

Sofía Sánchez de Betak, también conocida como Chufy, es una de las referentes de estilo más respetadas en el universo fashion. It girl, consultora creativa y defensora del diseño sustentable, representó a la Argentina en varias ediciones de la Met Gala. Uno de sus looks más recordados fue un vestido de inspiración oriental con estampas tribales y detalles bordados.

Sofía Sánchez de Betak en la Met Gala 2019

4. Luciana Barroso

Luciana Barroso, la esposa del actor y guionista Matt Damon, también asistió a varias ediciones del evento acompañando a su esposo con looks que no pasaron desapercibidos. En la última edición, la oriunda de Salta lució un increíble vestido blanco con largo hasta los pies y con suaves pliegues sobre la tela. Además, la argentina le sumó un cuello en composé con la temática "Garden Of Time".

Matt Damon y Luciana Barroso en la Met Gala 2024

De Verónica de la Canal hasta Camila Morrone, las argentinas dejaron la vara alta en cuanto a looks. Desde diseños más elaborados hasta los más simples, las estrellas nacidas en el cono sur supieron desplegar a la perfección su elegancia.

C.G.